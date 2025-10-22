Ölpreise legen erneut zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 62,27 US-Dollar. Das waren 95 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung stieg um 95 Cent auf 58,19 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsgewinne an, womit der jüngste Abwärtstrend zunächst unterbrochen wurde. Die Preise stiegen nach einem Bericht, wonach die USA und Indien kurz vor einem Handelsabkommen stehen, laut dem Indien seine Importe von russischem Rohöl schrittweise reduziert, berichteten Händler. Dies würde die Ölnachfrage bei anderen Anbietern erhöhen. Indien soll im Gegenzug eine Senkung der US-Zölle erhalten.