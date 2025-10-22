    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Norma-Aktie habe nach dem Verkauf der Wassermanagement-Sparte in die USA zuletzt kräftig verloren, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er nennt dafür drei Gründe: Den unter den Erwartungen liegenden Verkaufserlös, die nun insgesamt niedrigere Konzernprognose und Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Margenziele. Die hohe Profitabilität der Wassermanagement-Sparte sei zwar kein Geheimnis gewesen, die Konzernmarge für 2025 auf nun vergleichbarer Basis sei allerdings überraschend gering./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nikita Papaccio
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 14
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



