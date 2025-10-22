JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Hologic zeuge vom "Appetit von Private-Equity-Investoren für Diagnostik", schrieb Julien Dormois am Mittwoch. Er erinnerte an den jüngsten Bloomberg-Bericht, wonach auch die Franken einen Verkauf ihres Diagnostik-Bereichs prüfen. Das Timing für einen Deal, auf den praktisch seit dem Börsengang 2018 spekuliert werde, wäre nun geradezu ideal./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

