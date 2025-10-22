Kaum veränderte Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 130,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA werden wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Datenseitig dürften erst die am Freitag anstehenden Inflationszahlen aus den USA den Markt bewegen. Ansonsten wird in den USA der sogenannte "Shutdown" fortgesetzt und es werden so gut wie keine Konjunkturdaten von Regierungsbehörden veröffentlicht.