Kursziel angehoben

Halliburton hat im letzten Quartal die Erwartungen der Wall Street klar geschlagen, unterstützt durch die stabile Nachfrage nach Ölfeldausrüstung und -dienstleistungen in Nordamerika. Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 58 Cent pro Aktie, bisherige Analystenschätzungen gingen von 50 Cent aus. Der Umsatz mit 5,6 Mrd. US-Dollar lag über den Erwartungen von 5,39 Mrd. US-Dollar, trotz des anhaltend niedrigen Ölpreises. Im vorherigen Quartal verfehlte der Konzern noch die Erwartungen der Wall Street. RBC und HSBC erhöhten ihre Kursziele für die Aktie auf Preise von 31,00 bzw. 30,00 US-Dollar.

Nach einem Mehrfachtop im Bereich von 43,99 US-Dollar setzte ab Oktober 2023 eine nicht unerhebliche Korrektur ein und drückte die Aktie auf das maximale Korrektur. Ziel gelegen am 61,8 % Fibo bei 19,41 US-Dollar abwärts. Kurzfristig hängt die Aktie jedoch an der Hürde von grob 24,56 US-Dollar fest, könnte diese mit weiteren Mittelzuflüssen aber schon bald knacken und dadurch Aufwärtspotenzial bis auf 29,02 und darüber 31,00 US-Dollar freisetzen. Entsprechend dieser Entwicklung kann schon mal ein Long-Engagement in den Depots vorbereitet werden. Kurzfristige Unterstützungen findet Halliburton im Fall rückläufiger Notierungen bei 23,40 und 21,90 US-Dollar vor. Solche Ausreißer würden sich tendenziell für den Aufbau von Long-Positionen anbieten.

Halliburton Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald die Halliburton-Aktie über ihr Vorgängerhoch aus Ende September von 25,68 US-Dollar zulegt, wird eine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich des EMA 200 (Woche) bei 29,02 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 5,4 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM05B3 zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 75 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,83 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 23,75 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten. Dies käme im Schein einem Ausstiegskurs von 0,30 Euro gleich. Der Anlagehorizont dürfte allerdings einige Wochen andauern.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM05B3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,47 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 20,3993 US-Dollar Basiswert: Halliburton Comp. KO-Schwelle: 20,3993 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 25,24 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,83 Euro Hebel: 5,4 Kurschance: + 75 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.