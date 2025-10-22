Audio- und audiovisuelle Medien in Deutschland erstmals mit über 16 Mrd. Euro Umsatz

Berlin (ots) -



- Wachstum resultiert vor allem aus den Bereichen Streaming und Bezahlinhalte

- Faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Big-Tech sind dringend geboten



Im laufenden Jahr 2025 werden die Audio- und audiovisuellen Medien in

Deutschland laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater

Medien mit Werbe- und Nutzungsentgelten sowie Transaktionserlösen erstmals über

16 Milliarden Euro umsetzen. Der Verband prognostiziert für das Gesamtjahr 2025

ein Wachstum in Höhe von 3,3 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (2024:

15,6 Mrd. Euro). Die Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den positiven

Entwicklungen der Erlöse aus Werbung und Nutzungsentgelten im Audio- und

Video-Streaming-Bereich. Die konjunkturellen und wettbewerblichen

Rahmenbedingungen bremsen die Marktentwicklung dabei erheblich und bedeuten

große Unsicherheit für die Branche. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in

Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2024 sowie -prognose 2025 zum Audio- und

audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.







audiovisuellen Medieninhalten steigt. Aber der Blick in einzelne Segmente zeigt

auch, dass die konjunkturelle Lage nicht spurlos an den Medien vorbei geht.

Wachstum findet im Wesentlichen bei den bezahlten Streamingangeboten sowie in

der Streaming-Audio- und -Video-Werbung statt. Und gerade in diesen

Wachstumssegmenten sehen wir eine besorgniserregende und weiter zunehmende

Marktmacht globaler Big-Tech-Unternehmen."



Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Marktentwicklung zeigt

die Dringlichkeit, im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen ein Level Playing

Field zu schaffen, damit der Markt in der Transformation nicht an den Medien

vorbei wächst. Ein robuster Refinanzierungsrahmen, die Aktualisierung der

Plattformregulierung und die breite Ermöglichung von Kooperationen sind schnell

umzusetzen. Alle Akteure in Politik und entlang der Wertschöpfungskette sind

aufgerufen, ihren Teil zur Stärkung verantwortlicher Medienangebote

beizutragen."



Prognose kumulierte Werbeumsätze 2025



Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten entwickeln sich laut der

VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2025 in Summe weitgehend stabil (+0,2

Prozent), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen

Segmenten. Insgesamt werden 2025 in Deutschland voraussichtlich 6,1 Milliarden

Euro mit Audio- und audiovisueller Werbung umgesetzt (2024: 6,0 Mrd. Euro).



Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2025



Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2025





