VAUNET-Prognose 2025
Audio- und audiovisuelle Medien in Deutschland erstmals mit über 16 Mrd. Euro Umsatz
Berlin (ots) -
- Wachstum resultiert vor allem aus den Bereichen Streaming und Bezahlinhalte
- Faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Big-Tech sind dringend geboten
Im laufenden Jahr 2025 werden die Audio- und audiovisuellen Medien in
Deutschland laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater
Medien mit Werbe- und Nutzungsentgelten sowie Transaktionserlösen erstmals über
16 Milliarden Euro umsetzen. Der Verband prognostiziert für das Gesamtjahr 2025
ein Wachstum in Höhe von 3,3 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (2024:
15,6 Mrd. Euro). Die Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den positiven
Entwicklungen der Erlöse aus Werbung und Nutzungsentgelten im Audio- und
Video-Streaming-Bereich. Die konjunkturellen und wettbewerblichen
Rahmenbedingungen bremsen die Marktentwicklung dabei erheblich und bedeuten
große Unsicherheit für die Branche. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in
Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2024 sowie -prognose 2025 zum Audio- und
audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.
Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die Nachfrage nach Audio- und
audiovisuellen Medieninhalten steigt. Aber der Blick in einzelne Segmente zeigt
auch, dass die konjunkturelle Lage nicht spurlos an den Medien vorbei geht.
Wachstum findet im Wesentlichen bei den bezahlten Streamingangeboten sowie in
der Streaming-Audio- und -Video-Werbung statt. Und gerade in diesen
Wachstumssegmenten sehen wir eine besorgniserregende und weiter zunehmende
Marktmacht globaler Big-Tech-Unternehmen."
Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Marktentwicklung zeigt
die Dringlichkeit, im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen ein Level Playing
Field zu schaffen, damit der Markt in der Transformation nicht an den Medien
vorbei wächst. Ein robuster Refinanzierungsrahmen, die Aktualisierung der
Plattformregulierung und die breite Ermöglichung von Kooperationen sind schnell
umzusetzen. Alle Akteure in Politik und entlang der Wertschöpfungskette sind
aufgerufen, ihren Teil zur Stärkung verantwortlicher Medienangebote
beizutragen."
Prognose kumulierte Werbeumsätze 2025
Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten entwickeln sich laut der
VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2025 in Summe weitgehend stabil (+0,2
Prozent), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen
Segmenten. Insgesamt werden 2025 in Deutschland voraussichtlich 6,1 Milliarden
Euro mit Audio- und audiovisueller Werbung umgesetzt (2024: 6,0 Mrd. Euro).
Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2025
Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2025
