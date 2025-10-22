    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VAUNET-Prognose 2025

    Audio- und audiovisuelle Medien in Deutschland erstmals mit über 16 Mrd. Euro Umsatz

    Berlin (ots) -

    - Wachstum resultiert vor allem aus den Bereichen Streaming und Bezahlinhalte
    - Faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Big-Tech sind dringend geboten

    Im laufenden Jahr 2025 werden die Audio- und audiovisuellen Medien in
    Deutschland laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater
    Medien mit Werbe- und Nutzungsentgelten sowie Transaktionserlösen erstmals über
    16 Milliarden Euro umsetzen. Der Verband prognostiziert für das Gesamtjahr 2025
    ein Wachstum in Höhe von 3,3 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (2024:
    15,6 Mrd. Euro). Die Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den positiven
    Entwicklungen der Erlöse aus Werbung und Nutzungsentgelten im Audio- und
    Video-Streaming-Bereich. Die konjunkturellen und wettbewerblichen
    Rahmenbedingungen bremsen die Marktentwicklung dabei erheblich und bedeuten
    große Unsicherheit für die Branche. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in
    Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2024 sowie -prognose 2025 zum Audio- und
    audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.

    Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die Nachfrage nach Audio- und
    audiovisuellen Medieninhalten steigt. Aber der Blick in einzelne Segmente zeigt
    auch, dass die konjunkturelle Lage nicht spurlos an den Medien vorbei geht.
    Wachstum findet im Wesentlichen bei den bezahlten Streamingangeboten sowie in
    der Streaming-Audio- und -Video-Werbung statt. Und gerade in diesen
    Wachstumssegmenten sehen wir eine besorgniserregende und weiter zunehmende
    Marktmacht globaler Big-Tech-Unternehmen."

    Claus Grewenig , Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Marktentwicklung zeigt
    die Dringlichkeit, im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen ein Level Playing
    Field zu schaffen, damit der Markt in der Transformation nicht an den Medien
    vorbei wächst. Ein robuster Refinanzierungsrahmen, die Aktualisierung der
    Plattformregulierung und die breite Ermöglichung von Kooperationen sind schnell
    umzusetzen. Alle Akteure in Politik und entlang der Wertschöpfungskette sind
    aufgerufen, ihren Teil zur Stärkung verantwortlicher Medienangebote
    beizutragen."

    Prognose kumulierte Werbeumsätze 2025

    Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten entwickeln sich laut der
    VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2025 in Summe weitgehend stabil (+0,2
    Prozent), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen
    Segmenten. Insgesamt werden 2025 in Deutschland voraussichtlich 6,1 Milliarden
    Euro mit Audio- und audiovisueller Werbung umgesetzt (2024: 6,0 Mrd. Euro).

    Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2025

    Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2025
