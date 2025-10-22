    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsMayr-Melnhof Karton AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Mayr-Melnhof Karton
    Management Buyout bei free-com solutions

    Wien (ots) - KontinuitÃ¤t, Erfahrung und klare Zukunftsstrategie

    Das Wiener Unternehmen free-com stellt die Weichen fÃ¼r die Zukunft: Ein Teil des
    bisherigen Management-Teams hat im Rahmen eines Management Buyouts die
    Mehrheitsanteile am Unternehmen von der MM Group Ã¼bernommen.

    free-com ist seit dem Jahr 2000 Partner fÃ¼r die Digitalisierung von
    GeschÃ¤ftsprozessen. Im Mittelpunkt steht die automatisierte Erkennung und
    Verarbeitung von Belegen: von Eingangsrechnungen Ã¼ber Spesenabrechnungen bis hin
    zu AuftragsbestÃ¤tigungen. Weitere Projekte werden im Bereich ECM/DMS mit
    Microsoft 365 sowie smarte B2B-Kundenportale umgesetzt.

    "Unsere StÃ¤rke liegt in mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, technologischem
    Know-how und einem Team, das fÃ¼r Innovation brennt," erklÃ¤rt Christian Cerny,
    GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. "Mit dieser Basis entwickeln wir LÃ¶sungen, die praxisnah,
    rechtssicher und zukunftsweisend sind." Mit dem Management Buyout stellt
    free-com die Weichen fÃ¼r weiteres Wachstum: "Die Ãœbernahme gibt uns die
    MÃ¶glichkeit, die strategische Weiterentwicklung von free-com noch gezielter zu
    steuern."

    "Wir investieren verstÃ¤rkt in KÃ¼nstliche Intelligenz, digitale SouverÃ¤nitÃ¤t und
    regulatorische Themen der EU. Damit sichern wir die WettbewerbsfÃ¤higkeit unserer
    Kunden und gestalten die Standards von morgen aktiv mit," ergÃ¤nzt Erasmus
    Pachta, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.free-com.eu .

    Ãœber free-com solutions GmbH

    Die free-com solutions GmbH mit Sitz in Wien ist seit dem Jahr 2000 Spezialist
    fÃ¼r digitale Prozessautomatisierung. Das Unternehmen entwickelt LÃ¶sungen fÃ¼r die
    automatisierte Belegerkennung, Dokumentenmanagement mit Microsoft 365, digitale
    Kundenportale und KI-gestÃ¼tzte Workflows. Kunden unter anderem aus Industrie,
    Ã¶ffentlicher Verwaltung und Bildungswesen der DACH-Region kÃ¶nnen mit den
    intuitiven LÃ¶sungen Kosten senken, Compliance-Anforderungen einhalten und ihre
    WettbewerbsfÃ¤higkeit nachhaltig sichern.

    Pressekontakt:

    free-com solutions GmbH
    Telefon: +43 1 997 2771-100
    E-Mail: mailto:office@free-com.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181277/6142525
    OTS: free-com solutions GmbH


