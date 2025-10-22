Management Buyout bei free-com solutions

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - KontinuitÃ¤t, Erfahrung und klare ZukunftsstrategieDas Wiener Unternehmen free-com stellt die Weichen fÃ¼r die Zukunft: Ein Teil desbisherigen Management-Teams hat im Rahmen eines Management Buyouts dieMehrheitsanteile am Unternehmen von der MM Group Ã¼bernommen.free-com ist seit dem Jahr 2000 Partner fÃ¼r die Digitalisierung vonGeschÃ¤ftsprozessen. Im Mittelpunkt steht die automatisierte Erkennung undVerarbeitung von Belegen: von Eingangsrechnungen Ã¼ber Spesenabrechnungen bis hinzu AuftragsbestÃ¤tigungen. Weitere Projekte werden im Bereich ECM/DMS mitMicrosoft 365 sowie smarte B2B-Kundenportale umgesetzt."Unsere StÃ¤rke liegt in mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, technologischemKnow-how und einem Team, das fÃ¼r Innovation brennt," erklÃ¤rt Christian Cerny,GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. "Mit dieser Basis entwickeln wir LÃ¶sungen, die praxisnah,rechtssicher und zukunftsweisend sind." Mit dem Management Buyout stelltfree-com die Weichen fÃ¼r weiteres Wachstum: "Die Ãœbernahme gibt uns dieMÃ¶glichkeit, die strategische Weiterentwicklung von free-com noch gezielter zusteuern.""Wir investieren verstÃ¤rkt in KÃ¼nstliche Intelligenz, digitale SouverÃ¤nitÃ¤t undregulatorische Themen der EU. Damit sichern wir die WettbewerbsfÃ¤higkeit unsererKunden und gestalten die Standards von morgen aktiv mit," ergÃ¤nzt ErasmusPachta, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.free-com.eu .Ãœber free-com solutions GmbHDie free-com solutions GmbH mit Sitz in Wien ist seit dem Jahr 2000 SpezialistfÃ¼r digitale Prozessautomatisierung. Das Unternehmen entwickelt LÃ¶sungen fÃ¼r dieautomatisierte Belegerkennung, Dokumentenmanagement mit Microsoft 365, digitaleKundenportale und KI-gestÃ¼tzte Workflows. Kunden unter anderem aus Industrie,Ã¶ffentlicher Verwaltung und Bildungswesen der DACH-Region kÃ¶nnen mit denintuitiven LÃ¶sungen Kosten senken, Compliance-Anforderungen einhalten und ihreWettbewerbsfÃ¤higkeit nachhaltig sichern.GeschÃ¤ftsprozesse intelligent automatisieren LÃ¶sungen entdecken(https://free-com.eu/de/produkte/)Pressekontakt:free-com solutions GmbHTelefon: +43 1 997 2771-100E-Mail: mailto:office@free-com.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181277/6142525OTS: free-com solutions GmbH