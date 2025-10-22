Management Buyout bei free-com solutions
--------------------------------------------------------------
GeschÃ¤ftsprozesse intelligent automatisieren LÃ¶sungen entdecken
https://free-com.eu/de/produkte/
--------------------------------------------------------------
GeschÃ¤ftsprozesse intelligent automatisieren LÃ¶sungen entdecken
https://free-com.eu/de/produkte/
--------------------------------------------------------------
Wien (ots) - KontinuitÃ¤t, Erfahrung und klare Zukunftsstrategie
Das Wiener Unternehmen free-com stellt die Weichen fÃ¼r die Zukunft: Ein Teil des
bisherigen Management-Teams hat im Rahmen eines Management Buyouts die
Mehrheitsanteile am Unternehmen von der MM Group Ã¼bernommen.
free-com ist seit dem Jahr 2000 Partner fÃ¼r die Digitalisierung von
GeschÃ¤ftsprozessen. Im Mittelpunkt steht die automatisierte Erkennung und
Verarbeitung von Belegen: von Eingangsrechnungen Ã¼ber Spesenabrechnungen bis hin
zu AuftragsbestÃ¤tigungen. Weitere Projekte werden im Bereich ECM/DMS mit
Microsoft 365 sowie smarte B2B-Kundenportale umgesetzt.
"Unsere StÃ¤rke liegt in mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, technologischem
Know-how und einem Team, das fÃ¼r Innovation brennt," erklÃ¤rt Christian Cerny,
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. "Mit dieser Basis entwickeln wir LÃ¶sungen, die praxisnah,
rechtssicher und zukunftsweisend sind." Mit dem Management Buyout stellt
free-com die Weichen fÃ¼r weiteres Wachstum: "Die Ãœbernahme gibt uns die
MÃ¶glichkeit, die strategische Weiterentwicklung von free-com noch gezielter zu
steuern."
"Wir investieren verstÃ¤rkt in KÃ¼nstliche Intelligenz, digitale SouverÃ¤nitÃ¤t und
regulatorische Themen der EU. Damit sichern wir die WettbewerbsfÃ¤higkeit unserer
Kunden und gestalten die Standards von morgen aktiv mit," ergÃ¤nzt Erasmus
Pachta, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.free-com.eu .
Ãœber free-com solutions GmbH
Die free-com solutions GmbH mit Sitz in Wien ist seit dem Jahr 2000 Spezialist
fÃ¼r digitale Prozessautomatisierung. Das Unternehmen entwickelt LÃ¶sungen fÃ¼r die
automatisierte Belegerkennung, Dokumentenmanagement mit Microsoft 365, digitale
Kundenportale und KI-gestÃ¼tzte Workflows. Kunden unter anderem aus Industrie,
Ã¶ffentlicher Verwaltung und Bildungswesen der DACH-Region kÃ¶nnen mit den
intuitiven LÃ¶sungen Kosten senken, Compliance-Anforderungen einhalten und ihre
WettbewerbsfÃ¤higkeit nachhaltig sichern.
GeschÃ¤ftsprozesse intelligent automatisieren LÃ¶sungen entdecken
(https://free-com.eu/de/produkte/)
Pressekontakt:
free-com solutions GmbH
Telefon: +43 1 997 2771-100
E-Mail: mailto:office@free-com.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181277/6142525
OTS: free-com solutions GmbH
Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte