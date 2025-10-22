    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen geringfügigen Rückgang für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Volumina des Schmierstoffeherstellers rechnet er indes mit einer weiteren Erholung. Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zollunsicherheiten sowie der steigenden Produktionskosten, was beides im Vorquartal belastet habe, sollten zudem erste Früchte tragen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 39,34EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 54
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


