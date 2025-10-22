Trumps Einwanderungspolitik wird zur Zeitbombe für Amerikas Wirtschaft

"Angesichts der alternden und langsamer wachsenden Bevölkerung der USA sind Einwanderer zu einem wesentlichen Bestandteil des Wachstums der amerikanischen Erwerbsbevölkerung geworden", zitiert Fortune die Studie. Zwischen 2019 und 2024 gingen laut NFAP 84,7 Prozent des Zuwachses an Arbeitskräften auf Einwanderer zurück.

Die verschärfte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump könnte den US-Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren massiv bremsen. Laut einer neuen Studie der National Foundation for American Policy (NFAP) würde Trumps Kurs die Zahl der Erwerbstätigen bis 2035 um 15,7 Millionen verringern und das Bruttoinlandsprodukt um ein Drittel schwächen. Die Forscher erwarten bis 2028 ein Minus von 6,8 Millionen Beschäftigten, was einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung um rund vier Millionen Menschen entspricht.

Die Analyse bezieht sich auf Trumps Pläne, legale und illegale Migration drastisch einzuschränken – von der Reduzierung der Flüchtlingsaufnahme über Einreiseverbote für 19 Länder bis hin zum Verbot für internationale Studierende, nach ihrem Abschluss im Rahmen des "Optional Practical Training" zu arbeiten. Nicht berücksichtigt ist die angekündigte Gebühr von 100.000 US-Dollar für neue H-1B-Visa.

Bereits jetzt zeigen sich Folgen: Laut dem Bureau of Labor Statistics sank die Zahl im Ausland geborener Arbeitskräfte seit Trumps Amtsantritt um 1,1 Millionen. Arbeitsökonom Mark Regets von der NFAP warnt, es sei "falsch anzunehmen, dass ein Rückgang der Einwanderung den US-Arbeitnehmern hilft". Einwanderer schafften Nachfrage, steigerten die Produktivität und verbesserten die Beschäftigungschancen für in den USA Geborene.

Das Weiße Haus widerspricht. Sprecherin Abigail Jackson erklärte, es gebe "keinen Mangel an amerikanischen Köpfen und Händen, um unsere Arbeitskräfte zu vergrößern", und betonte Trumps Ziel, ungenutztes Potenzial einheimischer Arbeitnehmer zu aktivieren.

Die wirtschaftlichen Risiken sind jedoch erheblich. Laut NFAP sinkt das prognostizierte jährliche Wachstum zwischen 2025 und 2035 von 1,8 auf 1,3 Prozent. Auch das Congressional Budget Office warnt vor Arbeitskräftemangel und Inflation durch Abschiebungen. Besonders betroffen wären Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Technologiebranchen. Die neue H-1B-Gebühr würde Tech-Konzerne wie Amazon, Microsoft und Meta belasten.

Zudem entfiele laut American Immigration Council (AIC) die Kaufkraft von Zuwanderern aus den vom Einreiseverbot betroffenen Ländern, deren Haushalte bisher 3,2 Milliarden US-Dollar Einkommen erzielten und über 700 Millionen US-Dollar Steuern zahlten.

Forschungsdirektor Nan Wu vom AIC sieht die tatsächlichen Effekte noch unterschätzt: "Internationale Studenten könnten sich zunehmend dafür entscheiden, ihre Ausbildung oder Karriere in anderen Ländern fortzusetzen. Diese Verlagerung könnte die Talentpipeline der USA erheblich stören."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





