Samsung und Google fordern Apple mit Mixed-Reality-Headset heraus

Samsung hat gemeinsam mit Google und Qualcomm das Galaxy XR vorgestellt – ein Mixed-Reality-Headset mit integrierter Künstlicher Intelligenz, das direkt gegen Apples Vision Pro antreten soll.

Samsung positioniert sich mit dem neuen Galaxy XR als ernstzunehmender Herausforderer im Kampf um die Technologieführerschaft im KI- und Mixed-Reality-Markt – und zielt damit direkt auf Apples Dominanz in dem Segment.

Das Galaxy XR markiert Samsungs Einstieg in eine neue Geräteklasse, die digitale Inhalte, Anwendungen und künstliche Intelligenz nahtlos in das Sichtfeld des Nutzers integriert. Das Headset soll laut dem Unternehmen nicht nur immersive Erlebnisse ermöglichen, sondern auch als Schnittstelle zwischen Mensch, Maschine und generativer KI dienen.

"Mit dem Galaxy XR bringt Samsung ein völlig neues Ökosystem mobiler Geräte auf den Markt", erklärte Won-Joon Choi, Chief Operating Officer der Mobile eXperience-Sparte von Samsung. "Auf Basis von Android XR erweitert Galaxy XR die Vision mobiler KI in eine neue Dimension – von der Konzeptidee hin zur alltäglichen Realität."

Samsung liefert Hardware, Google die KI

Das Headset wurde in enger Zusammenarbeit mit Google und Qualcomm entwickelt. Während Google das neue Android XR-Betriebssystem liefert, sorgt Qualcomms Snapdragon XR2+ Gen 2-Chip für die Rechenleistung. Die Softwareintegration umfasst zudem Googles Dienste wie Maps, YouTube, Photos und die neue Gemini-KI, die als digitaler Assistent tief in die XR-Erfahrung eingebunden ist.

Vision Pro verliert Innovationsvorsprung

Mit einem Preis von 1.800 US-Dollar positioniert sich das Galaxy XR fast 50 Prozent günstiger als Apples Vision Pro.

Während Apple in seiner Produktstrategie bislang auf lokale KI-Verarbeitung setzt und Datenschutz als Verkaufsargument nutzt, gehen Samsung und Google den entgegengesetzten Weg: Cloud-basierte KI mit Echtzeitverarbeitung über Gemini. Diese ermöglicht eine dynamische Interaktion per Stimme und Gestensteuerung – ähnlich wie bei der Vision Pro, aber mit generativer KI-Unterstützung.

"Apple hat die Vision Pro als Zukunft des räumlichen Computings positioniert, doch Google und Samsung haben ihr Gerät klar als KI-Plattform konzipiert", sagt Tech-Analystin Hannah Kim von Mirae Asset Securities. "Das ist ein entscheidender Unterschied – die Hardware ist hier Mittel zum Zweck, nicht das Produkt selbst."

Datenschutz als Risiko, KI als Triebfeder

Ein zentraler Kritikpunkt bleibt der Umgang mit Daten. Da Gemini auf Cloud-Verarbeitung setzt, überträgt das System sämtliche visuellen und sprachlichen Eingaben auf Googles Server. Das ermöglicht eine höhere Rechenleistung, wirft aber erhebliche Datenschutzfragen auf – insbesondere im Vergleich zu Apples lokalem KI-Ansatz.

Analysten erwarten dennoch, dass die Investoren die langfristige Wachstumsstory über die Datenschutzbedenken stellen. "Die KI-Infrastruktur von Google verschafft Samsung einen entscheidenden Vorsprung im Funktionsumfang", sagt Dan Ives, Technologieanalyst bei Wedbush Securities. "Wenn die Nutzerakzeptanz steigt, wird der Markt für KI-Headsets binnen drei Jahren exponentiell wachsen."

Marktausblick: Milliardenmarkt in Entstehung

Der globale Markt für Extended-Reality- und KI-gestützte Geräte steht laut einer Studie von IDC vor einem Wachstum auf über 100 Milliarden US-Dollar bis 2030. Samsung und Google positionieren sich damit in einem Segment, das derzeit noch von Meta und Apple dominiert wird, aber erst am Anfang seiner Kommerzialisierung steht.

Mit dem Galaxy XR will Samsung zugleich die Basis für künftige Produkte schaffen – insbesondere für leichte KI-Brillen, die das Unternehmen gemeinsam mit Warby Parker und Gentle Monster entwickelt. Diese sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre marktreif sein und auf derselben Gemini-Plattform basieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



