    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    ReSound präsentiert ein Hörsystem-Portfolio der Superlative / Neue Maßstäbe für besseres Hören mit Künstlicher Intelligenz (KI), für Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung und Energieeffizienz

    Münster/Nürnberg (ots) - Ob besseres Hören in Lärm mittels Künstlicher
    Intelligenz (KI), ob Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung oder
    Energieeffizienz - mit einem Portfolio der Superlative unterstreicht Hersteller
    GN Hearing beim EUHA-Kongress seine Rolle als Innovationstreiber der
    Hörakustik-Branche: Highlight seines Auftritts ist ReSound Vivia(TM), das
    kleinste KI-Hörsystem der Welt.(1) Mit Hörsystem ReSound Savi(TM) können
    Auracast(TM) sowie verschiedene Premium-Features erstmals schon ab der
    Mittelklasse genutzt werden. Mit ReSound Enzo(TM) IA stellt GN das weltweit
    kleinste wiederaufladbare Super-Power-Hörsystem vor(2); gleichfalls erstmals mit
    Auracast(TM). Und mit dem Auracast Assistant der Smart 3D App können erstmals in
    einer audiologischen App Auracast-Streams komfortabel ausgewählt werden.

    Highlight des Auftritts von ReSound auf der weltgrößten Hörakustik-Messe ist mit
    ReSound Vivia das weltweit kleinste wiederaufladbare Hörsystem mit Künstlicher
    Intelligenz (KI). Ein zweiter, zusätzlicher Chip mit Deep Neural Network (DNN)
    filtert Sprache aus störendem Lärm - und das in der kleinsten microRIE-Baumform
    am Markt. Wie ein Filter für Lärm unterstützt das KI-Feature die natürliche
    Interaktion des Nutzers. Höchste Effizienz ermöglicht trotz der besonders
    kleinen Bauform ganztägige Akkuleistung.(3-4) Komplettiert wird das
    Premium-System durch zukunftsfähige Konnektivität mit Auracast.

    Mit seinem verbesserten binauralen 4-Mikrofon-Beamformer sowie der DNN-basierten
    Störgeräuschreduzierung ermöglicht ReSound Vivia in sehr lauten Umgebungen
    besser zu verstehen als je zuvor(5). - "Ich habe die KI zuerst bei einem
    Geburtstag getestet - mit etwa 50 Leuten, DJ usw.", so etwa Hörakustik-Meisterin
    Yvonne Lindner (29), die seit ihrer Kindheit Hörsysteme trägt. "Das erste Mal im
    Leben habe ich mich bei so einer Feier gefühlt den ganzen Abend unterhalten
    können. Zwischendurch habe ich den Chip mal ausgemacht; das war ein wahnsinniger
    Unterschied. Es war richtig schön und solche Erlebnisse hatte ich inzwischen
    öfter."(6)

    Die besondere Qualität des weltweit kleinsten KI-Hörsystems wird nicht zuletzt
    durch zahlreiche renommierte Preise belegt. So wurde ReSound Vivia aktuell mit
    dem Hearing Technology Innovator Award, dem Gold Stevie Award for Technology
    Excellence, dem Industry Eagles Gold Award und dem Gadgety ShowStoppers Award
    für "Best AI Tech" geehrt. Im Zuge der weltweit führenden Elektronik-Messe IFA
    Anfang September in Berlin stellten das ARD Morgenmagazin MOMA sowie zahlreiche
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ReSound präsentiert ein Hörsystem-Portfolio der Superlative / Neue Maßstäbe für besseres Hören mit Künstlicher Intelligenz (KI), für Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung und Energieeffizienz Ob besseres Hören in Lärm mittels Künstlicher Intelligenz (KI), ob Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung oder Energieeffizienz - mit einem Portfolio der Superlative unterstreicht Hersteller GN Hearing beim EUHA-Kongress seine Rolle als …