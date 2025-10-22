ReSound präsentiert ein Hörsystem-Portfolio der Superlative / Neue Maßstäbe für besseres Hören mit Künstlicher Intelligenz (KI), für Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung und Energieeffizienz
Münster/Nürnberg (ots) - Ob besseres Hören in Lärm mittels Künstlicher
Intelligenz (KI), ob Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung oder
Energieeffizienz - mit einem Portfolio der Superlative unterstreicht Hersteller
GN Hearing beim EUHA-Kongress seine Rolle als Innovationstreiber der
Hörakustik-Branche: Highlight seines Auftritts ist ReSound Vivia(TM), das
kleinste KI-Hörsystem der Welt.(1) Mit Hörsystem ReSound Savi(TM) können
Auracast(TM) sowie verschiedene Premium-Features erstmals schon ab der
Mittelklasse genutzt werden. Mit ReSound Enzo(TM) IA stellt GN das weltweit
kleinste wiederaufladbare Super-Power-Hörsystem vor(2); gleichfalls erstmals mit
Auracast(TM). Und mit dem Auracast Assistant der Smart 3D App können erstmals in
einer audiologischen App Auracast-Streams komfortabel ausgewählt werden.
Highlight des Auftritts von ReSound auf der weltgrößten Hörakustik-Messe ist mit
ReSound Vivia das weltweit kleinste wiederaufladbare Hörsystem mit Künstlicher
Intelligenz (KI). Ein zweiter, zusätzlicher Chip mit Deep Neural Network (DNN)
filtert Sprache aus störendem Lärm - und das in der kleinsten microRIE-Baumform
am Markt. Wie ein Filter für Lärm unterstützt das KI-Feature die natürliche
Interaktion des Nutzers. Höchste Effizienz ermöglicht trotz der besonders
kleinen Bauform ganztägige Akkuleistung.(3-4) Komplettiert wird das
Premium-System durch zukunftsfähige Konnektivität mit Auracast.
Mit seinem verbesserten binauralen 4-Mikrofon-Beamformer sowie der DNN-basierten
Störgeräuschreduzierung ermöglicht ReSound Vivia in sehr lauten Umgebungen
besser zu verstehen als je zuvor(5). - "Ich habe die KI zuerst bei einem
Geburtstag getestet - mit etwa 50 Leuten, DJ usw.", so etwa Hörakustik-Meisterin
Yvonne Lindner (29), die seit ihrer Kindheit Hörsysteme trägt. "Das erste Mal im
Leben habe ich mich bei so einer Feier gefühlt den ganzen Abend unterhalten
können. Zwischendurch habe ich den Chip mal ausgemacht; das war ein wahnsinniger
Unterschied. Es war richtig schön und solche Erlebnisse hatte ich inzwischen
öfter."(6)
Die besondere Qualität des weltweit kleinsten KI-Hörsystems wird nicht zuletzt
durch zahlreiche renommierte Preise belegt. So wurde ReSound Vivia aktuell mit
dem Hearing Technology Innovator Award, dem Gold Stevie Award for Technology
Excellence, dem Industry Eagles Gold Award und dem Gadgety ShowStoppers Award
für "Best AI Tech" geehrt. Im Zuge der weltweit führenden Elektronik-Messe IFA
Anfang September in Berlin stellten das ARD Morgenmagazin MOMA sowie zahlreiche
