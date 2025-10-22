ReSound präsentiert ein Hörsystem-Portfolio der Superlative / Neue Maßstäbe für besseres Hören mit Künstlicher Intelligenz (KI), für Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung und Energieeffizienz

Ob besseres Hören in Lärm mittels Künstlicher Intelligenz (KI), ob Miniaturisierung, Auracast(TM)-Vernetzung oder Energieeffizienz - mit einem Portfolio der Superlative unterstreicht Hersteller GN Hearing beim EUHA-Kongress seine Rolle als …



