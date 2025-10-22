"Viele werden Geld verlieren" – Lauren Taylor Wolfe warnt vor großem KI-Crash

Taylor Wolfe kritisierte, dass viele Marktteilnehmer die Risiken der immensen Kapitalausgaben großer Tech-Konzerne unterschätzen. "Es werden Billionen von US-Dollar für Ausgaben vorgesehen, während die 'Mag 7' nur Hunderte Milliarden an freiem Cashflow generieren", erklärte sie.

Lauren Taylor Wolfe, Mitgründerin des aktivistischen Hedgefonds Impactive Capital, sieht die gegenwärtige Begeisterung rund um künstliche Intelligenz als klassische Blasenbildung. "Wir befinden uns derzeit definitiv in einer KI-Blase. Sie wird platzen. Ich weiß nur nicht, wann. Ich weiß auch nicht, in welcher Größenordnung. Viele Menschen werden Geld verlieren", sagte sie gegenüber CNBC. Die Investorin verglich den aktuellen KI-Rausch mit der Dotcom-Euphorie der späten 1990er Jahre und warnte vor einer massiven Korrektur.

Und weiter: "Zeigen Sie mir die Billionen US-Dollar an Gewinnen, die in den nächsten fünf Jahren generiert werden sollen, und Sie werden es einfach nicht schaffen. Die Rechnung geht einfach nicht auf." Als Beispiel für Überbewertungen verwies sie auf Oklo, das über eine von Sam Altman initiierte SPAC an die Börse gebracht wurde und trotz fehlender Umsätze eine Marktkapitalisierung von 25 Milliarden US-Dollar erreicht habe – "eine verrückte Situation".

Die Investorin erinnerte daran, dass während der Dotcom-Blase nicht das Shorten überbewerteter Titel erfolgreich war, sondern das gezielte Suchen nach "vergessenen" Werten. "Im Jahr 2000 war es besser, eine Eisenbahn zu besitzen, als Cisco zum 35-fachen Gewinn zu kaufen", so Taylor Wolfe.

Ihre mahnenden Worte fielen in eine Phase, in der immer mehr Experten Parallelen zwischen dem aktuellen KI-Boom und historischen Blasen ziehen. Der frühere Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Jared Bernstein, sieht die Investitionsvolumina bereits ein Drittel über den Internetausgaben der späten 1990er Jahre. "Diese Diskrepanz zwischen glaubwürdigen Erwartungen und Investitionsniveau sieht definitiv nach einer Blase aus", sagte er.

Andere Stimmen halten dagegen. BlackRock-Chef Larry Fink betonte, dass die massiven Investitionen notwendig seien, um die technologische Führungsrolle der USA zu sichern: "Es wird große Gewinner und große Verlierer geben … aber das ist Kapitalismus." Auch Howard Marks von Oaktree Capital sieht bislang "hohe, aber nicht verrückte Bewertungen".

Während Tech-Giganten wie Nvidia, Amazon und Alphabet weiter Milliarden in Rechenzentren und Infrastruktur investieren, wächst die Sorge, dass die KI-Euphorie zu einem gefährlichen Selbstläufer geworden ist – mit Lauren Taylor Wolfe als einer der jüngsten Mahnerinnen vor dem möglichen Platzen der nächsten großen Blase.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



