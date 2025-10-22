H&R: Vorläufige Zahlen 2025 – Spannende Einblicke ins 9-Monats-Ergebnis!
H&R GmbH & Co. KGaA steht 2025 vor Herausforderungen: Umsatz und Gewinn sinken, während ChemPharm REFINING punktet und KUNSTSTOFFE Verluste schreibt.
- H&R GmbH & Co. KGaA verzeichnete im Neunmonatszeitraum 2025 ein vorläufiges EBITDA von 60,5 Mio. EUR, was etwa 8 % unter dem Vorjahresniveau liegt (2024: 65,9 Mio. EUR).
- Der Umsatz im Neunmonatszeitraum 2025 betrug 963,7 Mio. EUR, ein Rückgang von 8,1 % im Vergleich zu 1.013,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das operative Ergebnis (EBIT) sank auf 16,4 Mio. EUR (2024: 20,6 Mio. EUR), während das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 7,5 Mio. EUR fiel (2024: 11,1 Mio. EUR).
- Im dritten Quartal 2025 wies das Unternehmen einen Verlust von 0,7 Mio. EUR aus, im Vergleich zu einem Gewinn von 3,5 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
- Das Segment ChemPharm REFINING trug mit einem EBITDA von 40,7 Mio. EUR zu einer verbesserten Gesamtperformance bei, während das Segment KUNSTSTOFFE einen signifikanten Verlust von 3,7 Mio. EUR verzeichnete.
- Die Bilanzsumme verringerte sich von 1.014,8 Mio. EUR auf 983,6 Mio. EUR, und die Eigenkapitalquote lag bei 46,0 % (2024: 46,2 %).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei H&R ist am 14.11.2025.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,31 % im
Minus.
