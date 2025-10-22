JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Erkenntnisse aus der ElevAATe-Studie mit Eforalpin am Mittwoch leicht positiv. Sanofi habe zu einem früheren Zeitpunkt einen Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2026 avisiert. Diesbezüglich brauche es nun noch mehr Klarheit./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 85,74EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

