    Handelszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel

    Mit Weihnachten und Silvester 2025 rücken auch zahlreiche Börsenfeiertage und Börsentage mit verkürzten Handelszeiten in den Fokus der Anleger. Wo und wann gehandelt werden kann! Eine Übersicht.

    • Deutsche Börsen schließen an Heiligabend und Silvester.
    • Handel nur am 29. und verkürzt am 30. Dezember.
    • Internationale Märkte haben ebenfalls Feiertagszeiten.
    Börsenfeiertage - Handelszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel
    In Deutschland bleiben die Frankfurter Wertpapierbörse und Xetra an Heiligabend (24. Dezember), den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (01. Janaur 2026) geschlossen. Da Heilligabend und Silvester dieses Jahr auf Wochentage fallen, findet kein Handel statt, das Settlement ist aber an den beiden Tagen geöffnet – das heißt die Abwicklung der noch offenen Transaktionen findet an den Tagen statt. Der 29. Dezember ist dagegen ein normaler Handelstag. Am 30. Dezember findet ein verkürzter Handel bis 14 Uhr statt.

    Anleger, die über Tradegate, Gettex, Quotrix oder die Lang & Schwarz Exchange an Weihnachten handeln wollen, werden enttäuscht werden: Ein Handel ist nicht möglich. Nur zwischen den Jahren ist der Handel möglich. Hier sollten Anleger die teilweise abweichenden Handelszeiten kennen.

    Tradegate Exchange:

    Die Berliner Handelsplattform Tradegate hat an Heiligabend (24. Dezember) einen handelsfreier Settlement-Tag. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) findet kein Handel statt. Der 29. Dezember ist dagegen ein normaler Handelstag (07:30 bis 22:00 Uhr). Am 30. Dezember 2025 findet die sogenannte Jahresschlussbörse statt – der Handel ist an diesem Tag nur von 7:30 bis 14:00 Uhr möglich. Danach endet der elektronische Börsenbetrieb für das Jahr. Denn Silvester (31. Dezember) ist ein handelsfreier Settlement-Tag. Neujahr (01. Janaur 2026) ist ebenfalls handelsfrei

    Quotrix (Düsseldorf):

    Bei Quotrix ruht der Handel an Heilligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen. Vom 24. bis einschließlich 26. Dezember ist die Börse daher geschlossen. Der 29. Dezember ist dagegen ein normaler Handelstag (08.00 bis 22:00 Uhr). Der letzte Börsentag des Jahres ist der 30. Dezember, an dem der Handel zwischen 8:00 und 14:00 Uhr verkürzt stattfindet. An Silvester (31. Dezember) ist kein Handel mehr möglich. Neujahr (01. Janaur 2026) ist ebenfalls handelsfrei

    Gettex (München):

    Die elektronische Börse Gettex pausiert ebenfalls an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr. Damit ist zwischen dem 24. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 01. Januar 2026 kein börslicher Handel über Gettex möglich. Der 29. Dezember und 30. Dezember sind dagegen normale Handelstage (07:30 bis 23:00 Uhr).

    Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf):

    Auch hier sind die Weihnachtstage komplett handelsfrei: Am 24., 25. und 26. Dezember bleibt die Handelsplattform geschlossen. Der 29. Dezember ist dagegen ein normaler Handelstag (07:30 bis 23:00 Uhr). Am 30. Dezember findet der Handel verkürzt von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. An Silvester (31. Dezember) und am Neujahrstag (1. Januar 2026) findet kein Handel statt.

    International:

    An der Wall Street findet an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Nasdaq an Heiligabend (24. Dezember) ein verkürzter Handel von 15:30 bis 19:00 Uhr (MEZ) statt. Am 25. Dezember sind die US-Börsen geschlossen. Der 26., 29., 30. und 31. Dezember sind dagegen reguläre Handelstage. 1. Januar 2025 sind die US-Börsen dagegen wieder geschlossen.

    Zwischen Weihnachten und Neujahr gelten an den britischen Finanzmärkten verkürzte Handels- und Abwicklungszeiten. Am 24. Dezember 2025 (Christmas Holiday), sowie am 31. Dezember 2025 (New Year’s Holiday), schließen die Märkte bereits ab 12:30 Uhr Londoner Zeit, wobei die Abwicklung regulär erfolgt. An den Feiertagen selbst – dem 25. Dezember 2025 (Christmas Day), dem 26. Dezember 2025 (Boxing Day) und dem 1. Januar 2026 (New Year’s Day) – findet hingegen kein Handel statt.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
