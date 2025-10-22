Neues Feature für Fuhrpark, HR und Arbeitsschutz (FOTO)

Netphen (ots) -



- Mit der neuen Funktion "Aufgaben und Termine für Personen" lassen sich im

LapID Kundensystem ab sofort die verschiedensten Themen einfach, digital und

sicher automatisieren.

- Mitarbeiter an Termine erinnern, Nachweise und Dokumente einholen, Richtlinien

akzeptieren oder aktuelle Daten abfragen - jetzt automatisiert per

E-Mail-Abfrage, lückenlos dokumentiert.

- Schluss mit manuellen Erinnerungs-Mails und händischer Datenpflege -

stattdessen ist alles direkt in einem System vereint. Status, Fortschritt und

Nachweise sind jederzeit zentral einsehbar.

- Jörg Schnermann, CEO LapID: "Wir sehen jeden Tag, wie viel Zeit Fuhrpark- und

Personalverantwortliche in manuelle Datenpflege und Terminverwaltung

investieren müssen. Mit der neuen Erweiterung wollen wir sie genau dort

entlasten. Unser Anspruch ist es, ihre Arbeit einfacher zu machen, heute und

auch in Zukunft."



Die LapID Service GmbH, Marktführer für Compliance-Aufgaben im Fuhrpark,

vereinfacht mit "Aufgaben und Termine für Personen" die täglichen

Verwaltungsprozesse in Fuhrpark, Arbeitsschutz und HR. Statt manueller

Erinnerungen und unübersichtlicher Checklisten übernimmt das Kundensystem nun

automatisch Planung, Kommunikation und Dokumentation. Ein zusätzliches Angebot,

mit dem LapID Kunden ihre bestehenden Produkte nahtlos erweitern können.





