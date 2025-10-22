Neues Feature für Fuhrpark, HR und Arbeitsschutz (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netphen (ots) -

    - Mit der neuen Funktion "Aufgaben und Termine für Personen" lassen sich im
    LapID Kundensystem ab sofort die verschiedensten Themen einfach, digital und
    sicher automatisieren.
    - Mitarbeiter an Termine erinnern, Nachweise und Dokumente einholen, Richtlinien
    akzeptieren oder aktuelle Daten abfragen - jetzt automatisiert per
    E-Mail-Abfrage, lückenlos dokumentiert.
    - Schluss mit manuellen Erinnerungs-Mails und händischer Datenpflege -
    stattdessen ist alles direkt in einem System vereint. Status, Fortschritt und
    Nachweise sind jederzeit zentral einsehbar.
    - Jörg Schnermann, CEO LapID: "Wir sehen jeden Tag, wie viel Zeit Fuhrpark- und
    Personalverantwortliche in manuelle Datenpflege und Terminverwaltung
    investieren müssen. Mit der neuen Erweiterung wollen wir sie genau dort
    entlasten. Unser Anspruch ist es, ihre Arbeit einfacher zu machen, heute und
    auch in Zukunft."

    Die LapID Service GmbH, Marktführer für Compliance-Aufgaben im Fuhrpark,
    vereinfacht mit "Aufgaben und Termine für Personen" die täglichen
    Verwaltungsprozesse in Fuhrpark, Arbeitsschutz und HR. Statt manueller
    Erinnerungen und unübersichtlicher Checklisten übernimmt das Kundensystem nun
    automatisch Planung, Kommunikation und Dokumentation. Ein zusätzliches Angebot,
    mit dem LapID Kunden ihre bestehenden Produkte nahtlos erweitern können.

    Verantwortliche legen einmalige oder wiederkehrende Aufgaben wie Staplerschein
    nachweisen oder einen Termin zur arbeitsmedizinischen Eignungsbeurteilung
    (ehemals G25) vereinbaren zentral im System an. Die Mitarbeiter werden
    automatisch erinnert und führen sie eigenständig aus. Die Erledigung wird
    rechtssicher dokumentiert - manuelle Nachfassaktionen entfallen. Damit folgt
    LapID seiner Mission, Compliance- und Administrationsaufgaben effizient zu
    digitalisieren und zu automatisieren, um Risiken zu minimieren und Kosten
    dauerhaft zu senken.

    Mehrwert im Alltag: Aufgaben zuweisen, bearbeiten, freigeben - alles im Blick

    Was früher in E-Mail-Ketten und Excel-Listen landete, läuft jetzt automatisiert:
    Das LapID Kundensystem erinnert Mitarbeiter an Termine, fragt aktuelle Daten ab
    oder holt Nachweise und Dokumente ein - alles digital, alles nachvollziehbar.
    Verantwortliche behalten jederzeit den Überblick, welche Aufgaben offen oder
    erledigt sind.

    Im System stehen fertige Vorlagen für typische Aufgaben bereit - etwa für die
    Verlängerung der Fahrerkarte, Nachweis des Staplerscheins oder die Teilnahme am
    Fahrsicherheitstraining. Verantwortliche können sie direkt übernehmen, anpassen
    oder mit wenigen Klicks eigene Aufgaben anlegen. So lassen sich auch mehrere
    Termine pro Person gleichzeitig planen und verwalten. Mitarbeiter werden
