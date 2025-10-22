LapID automatisiert Aufgaben- & Terminmanagement
Neues Feature für Fuhrpark, HR und Arbeitsschutz (FOTO)
Netphen (ots) -
- Mit der neuen Funktion "Aufgaben und Termine für Personen" lassen sich im
LapID Kundensystem ab sofort die verschiedensten Themen einfach, digital und
sicher automatisieren.
- Mitarbeiter an Termine erinnern, Nachweise und Dokumente einholen, Richtlinien
akzeptieren oder aktuelle Daten abfragen - jetzt automatisiert per
E-Mail-Abfrage, lückenlos dokumentiert.
- Schluss mit manuellen Erinnerungs-Mails und händischer Datenpflege -
stattdessen ist alles direkt in einem System vereint. Status, Fortschritt und
Nachweise sind jederzeit zentral einsehbar.
- Jörg Schnermann, CEO LapID: "Wir sehen jeden Tag, wie viel Zeit Fuhrpark- und
Personalverantwortliche in manuelle Datenpflege und Terminverwaltung
investieren müssen. Mit der neuen Erweiterung wollen wir sie genau dort
entlasten. Unser Anspruch ist es, ihre Arbeit einfacher zu machen, heute und
auch in Zukunft."
Die LapID Service GmbH, Marktführer für Compliance-Aufgaben im Fuhrpark,
vereinfacht mit "Aufgaben und Termine für Personen" die täglichen
Verwaltungsprozesse in Fuhrpark, Arbeitsschutz und HR. Statt manueller
Erinnerungen und unübersichtlicher Checklisten übernimmt das Kundensystem nun
automatisch Planung, Kommunikation und Dokumentation. Ein zusätzliches Angebot,
mit dem LapID Kunden ihre bestehenden Produkte nahtlos erweitern können.
Verantwortliche legen einmalige oder wiederkehrende Aufgaben wie Staplerschein
nachweisen oder einen Termin zur arbeitsmedizinischen Eignungsbeurteilung
(ehemals G25) vereinbaren zentral im System an. Die Mitarbeiter werden
automatisch erinnert und führen sie eigenständig aus. Die Erledigung wird
rechtssicher dokumentiert - manuelle Nachfassaktionen entfallen. Damit folgt
LapID seiner Mission, Compliance- und Administrationsaufgaben effizient zu
digitalisieren und zu automatisieren, um Risiken zu minimieren und Kosten
dauerhaft zu senken.
Mehrwert im Alltag: Aufgaben zuweisen, bearbeiten, freigeben - alles im Blick
Was früher in E-Mail-Ketten und Excel-Listen landete, läuft jetzt automatisiert:
Das LapID Kundensystem erinnert Mitarbeiter an Termine, fragt aktuelle Daten ab
oder holt Nachweise und Dokumente ein - alles digital, alles nachvollziehbar.
Verantwortliche behalten jederzeit den Überblick, welche Aufgaben offen oder
erledigt sind.
Im System stehen fertige Vorlagen für typische Aufgaben bereit - etwa für die
Verlängerung der Fahrerkarte, Nachweis des Staplerscheins oder die Teilnahme am
Fahrsicherheitstraining. Verantwortliche können sie direkt übernehmen, anpassen
oder mit wenigen Klicks eigene Aufgaben anlegen. So lassen sich auch mehrere
Termine pro Person gleichzeitig planen und verwalten. Mitarbeiter werden
