    PIN schützen, Betrug verhindern

    Frankfurt/Main (ots) - Ob am Geldautomaten oder an der Supermarktkasse: Immer
    wieder versuchen Kriminelle, Geheimzahlen auszuspähen und Zahlungskarten
    betrügerisch einzusetzen. Dabei nutzen sie gezielt Momente der Unachtsamkeit.
    Die gute Nachricht: Wer ein paar einfache Verhaltensregeln beachtet, kann sich
    wirksam schützen.

    Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:

    - PIN-Eingabe stets mit der freien Hand, dem Geldbeutel oder einem anderen
    Gegenstand abschirmen.
    - An Geldautomaten und Kassen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten und
    Ablenkungen vermeiden.
    - Nach dem Bezahlen gehört die Karte sofort zurück ins Portemonnaie, damit sie
    nicht versehentlich liegen bleibt.
    - PIN sicher im Kopf behalten; hilfreiche Merktechniken bietet
    https://www.pin-im-sinn.de .
    - PIN niemals an Dritte weitergeben, auch nicht an Familienangehörige oder
    andere Vertrauenspersonen.
    - Banken und Sparkassen sowie seriöse Unternehmen fragen grundsätzlich nicht
    nach der PIN oder anderen sensiblen Daten.
    - Bei Verlust oder Diebstahl die Zahlungskarte sofort sperren lassen, rund um
    die Uhr unter 116 116*.
    - Im Falle eines Diebstahls ist eine Anzeige bei der Polizei erforderlich. Dort
    kann die Karte auch für Zahlungen per Unterschrift gesperrt werden
    (KUNO-Sperre).

    * Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116
    aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem
    Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in
    seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0)
    30 40504050.

