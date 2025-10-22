PIN schützen, Betrug verhindern

Frankfurt/Main (ots) - Ob am Geldautomaten oder an der Supermarktkasse: Immer

wieder versuchen Kriminelle, Geheimzahlen auszuspähen und Zahlungskarten

betrügerisch einzusetzen. Dabei nutzen sie gezielt Momente der Unachtsamkeit.

Die gute Nachricht: Wer ein paar einfache Verhaltensregeln beachtet, kann sich

wirksam schützen.



Die wichtigsten Tipps auf einen Blick:





- PIN-Eingabe stets mit der freien Hand, dem Geldbeutel oder einem anderen

Gegenstand abschirmen.

- An Geldautomaten und Kassen ausreichend Abstand zu anderen Personen halten und

Ablenkungen vermeiden.

- Nach dem Bezahlen gehört die Karte sofort zurück ins Portemonnaie, damit sie

nicht versehentlich liegen bleibt.

- PIN sicher im Kopf behalten; hilfreiche Merktechniken bietet

https://www.pin-im-sinn.de .

- PIN niemals an Dritte weitergeben, auch nicht an Familienangehörige oder

andere Vertrauenspersonen.

- Banken und Sparkassen sowie seriöse Unternehmen fragen grundsätzlich nicht

nach der PIN oder anderen sensiblen Daten.

- Bei Verlust oder Diebstahl die Zahlungskarte sofort sperren lassen, rund um

die Uhr unter 116 116*.

- Im Falle eines Diebstahls ist eine Anzeige bei der Polizei erforderlich. Dort

kann die Karte auch für Zahlungen per Unterschrift gesperrt werden

(KUNO-Sperre).



* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116

aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem

Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in

seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0)

30 40504050.



