Verantwortung kann man teilen - aber nie abgeben / Jetzt reinhören

Nürnberg (ots) - IT-Outsourcing entlastet Finanzdienstleister, aber es entbindet

sie nicht von Verantwortung. In der neuen Folge von Tech & Tacheles diskutieren

Mathias Weinert, Chief Risk Officer bei Sopra Financial Technology, und Tanja

Kulisch-Ziemens, Gründerin und CEO des EdTech-Unternehmens The Great Moneyverse,

warum Vertrauen kein Kontrollverlust ist und weshalb Verantwortung die härteste,

aber wertvollste Währung im Banking bleibt.



IT-Outsourcing kann Prozesse beschleunigen, Kosten senken und neue Spielräume

eröffnen, doch eines lässt sich nicht auslagern: Verantwortung. In der zehnten

Folge unserer Podcast-Reihe "Tech & Tacheles" sprechen Mathias Weinert und Tanja

Kulisch-Ziemens über das Spannungsfeld zwischen Vertrauen, Kontrolle und

Compliance, und die Frage: Outsourcen wir die Verantwortung gleich mit? Die

Diskussion zeigt: Verantwortungsbewusstsein ist kein Hemmschuh für Innovation,

sondern ihr Fundament. Nur wer Zuständigkeiten klar definiert und

partnerschaftlich denkt, schafft Stabilität in dynamischen Zeiten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology! Long 642,92€ 4,05 × 14,32 Zum Produkt Short 724,70€ 4,33 × 13,91 Zum Produkt