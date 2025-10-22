    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Neue Folge von Tech & Tacheles

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verantwortung kann man teilen - aber nie abgeben / Jetzt reinhören

    Nürnberg (ots) - IT-Outsourcing entlastet Finanzdienstleister, aber es entbindet
    sie nicht von Verantwortung. In der neuen Folge von Tech & Tacheles diskutieren
    Mathias Weinert, Chief Risk Officer bei Sopra Financial Technology, und Tanja
    Kulisch-Ziemens, Gründerin und CEO des EdTech-Unternehmens The Great Moneyverse,
    warum Vertrauen kein Kontrollverlust ist und weshalb Verantwortung die härteste,
    aber wertvollste Währung im Banking bleibt.

    IT-Outsourcing kann Prozesse beschleunigen, Kosten senken und neue Spielräume
    eröffnen, doch eines lässt sich nicht auslagern: Verantwortung. In der zehnten
    Folge unserer Podcast-Reihe "Tech & Tacheles" sprechen Mathias Weinert und Tanja
    Kulisch-Ziemens über das Spannungsfeld zwischen Vertrauen, Kontrolle und
    Compliance, und die Frage: Outsourcen wir die Verantwortung gleich mit? Die
    Diskussion zeigt: Verantwortungsbewusstsein ist kein Hemmschuh für Innovation,
    sondern ihr Fundament. Nur wer Zuständigkeiten klar definiert und
    partnerschaftlich denkt, schafft Stabilität in dynamischen Zeiten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Spotify Technology!
    Long
    642,92€
    Basispreis
    4,05
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    724,70€
    Basispreis
    4,33
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Verantwortung bleibt beim Auftraggeber

    "Outsourcing funktioniert nur, wenn alle Beteiligten wissen, wer wofür steht",
    sagt Mathias Weinert. "Die Verantwortung bleibt beim Auftraggeber. Doch wenn
    Rollen, Aufgaben und Pflichten klar geregelt sind, entsteht Vertrauen - und
    genau das ist die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit." Für ihn ist klar: "Ich
    kann Verantwortung nicht teilen. Am Ende hat immer einer die Verantwortung."
    Gleichzeitig könne Outsourcing Vertrauen fördern, wenn die Zusammenarbeit
    transparent sei: "Eine starke Risikokultur ist kein Widerspruch zu
    Servicequalität. Sie schafft sie erst."

    Tanja Kulisch-Ziemens, erfahrene Regulatorik-Expertin, ergänzt: "Verantwortung
    zu teilen heißt nicht, sie abzugeben. Jeder behält immer ein Stück der
    Verantwortung. Entscheidend ist, genau zu wissen, wer welchen Teil trägt - dann
    profitieren alle. So wird aus Delegation echte Kooperation."

    IT-Outsourcing ist kein Kontrollverlust

    Beide sind sich einig: IT-Outsourcing ist kein Kontrollverlust, sondern eine
    bewusste Entscheidung. "Ein guter Provider kann viel übernehmen, sodass sich der
    Kunde in gewissem Maß zurücklehnen kann", sagt Weinert. "Aber die Verantwortung
    kann man nicht delegieren. Am Ende trägt sie immer der Auftraggeber."

    Tanja Kulisch-Ziemens sieht darin vor allem eine Chance: "Outsourcing ist kein
    Werkzeug zur Entlastung, sondern zur Erweiterung. Wer die eigenen Stärken kennt
    und externe Expertise gezielt einbindet, bleibt handlungsfähig und gewinnt
    Spielraum."

    Weinert bringt es auf den Punkt: "Kontrollverlust ist ein Mythos. Wenn man
    bewusst entscheidet, was man auslagert, bleibt die Verantwortung - und damit
    auch die Kontrolle."

    Ein Format mit Haltung

    "Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von
    Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten
    Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und
    fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass
    (https://www.linkedin.com/in/birgit-hass/) , Senior Marketing Managerin bei
    Sopra Financial Technology.

    Jetzt reinhören

    Die neue Folge von Tech & Tacheles "Outsourcen wir die Verantwortung gleich
    mit?" ist ab sofort online. Jetzt reinhören - auf Spotify, Apple Podcasts oder
    unter: http://www.sopra-financial-technology.com/podcast

    Über den Podcast

    "Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die
    Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,
    Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit
    Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:
    https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

    Über Sopra Financial Technology:

    Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von
    modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der
    Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle
    Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung
    moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer
    Umgebung. Mit etwa 300 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich
    das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung
    und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist
    die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit
    mehr als 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

    Pressekontakt:

    Sopra Financial Technology GmbH
    Birgit Hass
    Frankenstraße 146, 90461 Nürnberg
    Telefon: +49 911 9291-0
    E-Mail: mailto:communications.sft@soprasteria.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6142558
    OTS: Sopra Financial Technology


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Spotify Technology - A2JEGN - LU1778762911

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Spotify Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Folge von Tech & Tacheles Verantwortung kann man teilen - aber nie abgeben / Jetzt reinhören IT-Outsourcing entlastet Finanzdienstleister, aber es entbindet sie nicht von Verantwortung. In der neuen Folge von Tech & Tacheles diskutieren Mathias Weinert, Chief Risk Officer bei Sopra Financial Technology, und Tanja Kulisch-Ziemens, Gründerin …