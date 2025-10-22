AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch
- Flatexdegiro-Aktien steigen auf 32,90 Euro, Rekord nah.
- Kursziel von Analyst Andrew Lowe auf 39,50 Euro erhöht.
- Kurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von vergangener Woche angenähert, es aber nicht überwunden. In der Spitze stieg der Kurs um 4 Prozent auf 32,90 Euro. Das Rekordhoch vom Donnerstag lag bei 33,28 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.
Analyst Andrew Lowe erhöhte am Mittwoch das Kursziel für die Aktien des Online-Brokers um zwei auf 39,50 Euro und ist damit der größte Optimist unter den Experten. Mit seinen Schätzungen liege er um ein Viertel über den Konsensprognosen für 2025 und 2026./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 32,18 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+11,11 % bedeutet.
Prognoseerhöhung!!
Angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle, hat die flatexDEGIRO AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.
Der Gesamtjahresumsatz wird nun zwischen €530 und €550 Millionen erwartet, ein Anstieg im Jahresvergleich von rund 10% bis 15%. Die bisherige Erwartung lag bei einem Anstieg im Jahresvergleich von 4% bis 8% und einem Gesamtjahresumsatz von €499 bis €518 Millionen.
Die Bundesbank übermittelt abend den letzten Zahllauf des Tages mit der Valuta des Folgetages. Flatex gibt das dann 1 zu 1 weiter, da Sie das Geld auch erst valutarisch am Folgetag gutgeschrieben bekommen...
Schöne Meldung von soeben.....sehr gut für uns Investierte....dieser Trend wird stärker....immer mehr erkennen, es ist ein Teil der Vermögensallokation
flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien
- Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel
- Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten