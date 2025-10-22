    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro-Aktien steigen auf 32,90 Euro, Rekord nah.
    • Kursziel von Analyst Andrew Lowe auf 39,50 Euro erhöht.
    • Kurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.
    AKTIE IM FOKUS - Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von vergangener Woche angenähert, es aber nicht überwunden. In der Spitze stieg der Kurs um 4 Prozent auf 32,90 Euro. Das Rekordhoch vom Donnerstag lag bei 33,28 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

    Analyst Andrew Lowe erhöhte am Mittwoch das Kursziel für die Aktien des Online-Brokers um zwei auf 39,50 Euro und ist damit der größte Optimist unter den Experten. Mit seinen Schätzungen liege er um ein Viertel über den Konsensprognosen für 2025 und 2026./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 32,18 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+11,11 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch Die Aktien von Flatexdegiro haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von vergangener Woche angenähert, es aber nicht überwunden. In der Spitze stieg der Kurs um 4 Prozent auf 32,90 Euro. Das Rekordhoch vom Donnerstag lag bei 33,28 Euro. Seit …