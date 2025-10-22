Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 32,18 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+11,11 % bedeutet.