US-Zölle treffen hart: China schlägt die USA als Deutschlands Top-Partner

Damit kehrt China an die Spitze zurück, nachdem die USA im Jahr 2024 erstmals seit acht Jahren China überholt hatten. Die Bundesregierung hatte zuvor versucht, die Abhängigkeit von China zu reduzieren, unter anderem aus politischen Differenzen und wegen angeblich unlauterer Praktiken Pekings.

China hat in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 die Vereinigten Staaten als Deutschlands größten Handelspartner überholt. Laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes summierten sich Deutschlands Importe und Exporte mit China auf 163,4 Milliarden Euro, während der Handel mit den Vereinigten Staaten bei 162,8 Milliarden Euro lag, errechnete Reuters.

US-Zölle bremsen deutsche Exporte

Die Rückkehr Chinas als führender Handelspartner hängt stark mit den jüngsten Handelsspannungen zu den Vereinigten Staaten zusammen. Deutsche Exporte in die USA sanken in den ersten acht Monaten um 7,4 Prozent auf 99,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024. Allein im August gingen die Ausfuhren um 23,5 Prozent zurück.

"Es besteht kein Zweifel, dass die US-Zoll- und Handelspolitik ein wichtiger Grund für den Rückgang der Verkäufe ist", erklärte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Die Nachfrage nach klassischen deutschen Exportgütern wie Autos, Maschinen und Chemieprodukten habe deutlich nachgelassen.

Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei der ING, warnte, dass die anhaltende Zollbedrohung und der stärkere Euro eine schnelle Erholung der Exporte in die USA unwahrscheinlich machen.

Chinesische Importe ziehen deutlich an

Während die Exporte nach China stärker zurückgingen als in die USA – minus 13,5 Prozent auf 54,7 Milliarden Euro – stiegen die Importe aus China um 8,3 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro.

"Der erneute Importboom aus China ist besorgniserregend", sagte Brzeski. "Die Daten zeigen, dass diese Importe zu Dumpingpreisen erfolgen." Dies erhöhe nicht nur die deutsche Abhängigkeit von China, sondern könne auch Druck auf Schlüsselindustrien ausüben, in denen China ein bedeutender Konkurrent geworden sei.

Auch Salomon Fiedler, Ökonom bei Berenberg, sieht Risiken:

"Mangels wirtschaftlicher Dynamik im Inland könnten manche in Deutschland nun durch Verschiebungen auf den Weltmärkten beunruhigt sein."

Die neue Rangordnung im Handel zeigt die Verwundbarkeit Deutschlands gegenüber geopolitischen Spannungen und globalen Marktentwicklungen. Analysten rechnen damit, dass das Jahr 2025 die Notwendigkeit verstärkter Strategien zur Diversifizierung der Handelsbeziehungen deutlich macht.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

