Anschlusskäufe treiben Friedrich Vorwerk und MBB weiter hinauf

Kursanstiege von bis zu 497 %

Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler erwartet in den kommenden Jahren bei Friedrich Vorwerk eine weiter anziehende Umsatzdynamik. Sein Bewertungsmodell passte er an die starken Quartalsergebnisse und die erhöhten Jahresziele an, das Kursziel hob er auf 116 Euro an./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 188,8 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +11,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..

Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -42,20 %/-3,66 % bedeutet.