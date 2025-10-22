    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    Anschlusskäufe treiben Friedrich Vorwerk und MBB weiter hinauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursrally von Friedrich Vorwerk und MBB setzt fort.
    • Friedrich Vorwerk erreicht Höchststand von 109,20 Euro.
    • Analyst hebt Kursziel auf 116 Euro nach Prognoseanpassung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally von Friedrich Vorwerk und dessen Großaktionär MBB geht am Mittwoch weiter. Anschlusskäufe trieben beide Titel so hoch wie nie zuvor. Friedrich Vorwerk stiegen in der Spitze bis auf 109,20 Euro, damit bauten sie ihr Plus in dieser Woche auf fast 37 Prozent aus. Zuletzt flaute die Dynamik etwas ab und das Kursplus belief sich noch auf 3,2 Prozent, womit sie 103,60 Euro kosteten. MBB legten um 2,9 Prozent auf 189,90 Euro zu.

    Mit einem Zuwachs von 286 Prozent seit Jahresanfang sind Friedrich Vorwerk unter allen Aktien aus dem Dax, MDax und SDax der stärkste Wert. Der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur hatte am Vortag erneut die Prognose angehoben. Davon profitiert die Beteiligungsgruppe MBB, sie hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und hatte die Jahresziele am Dienstag ebenfalls erhöht.

    Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler erwartet in den kommenden Jahren bei Friedrich Vorwerk eine weiter anziehende Umsatzdynamik. Sein Bewertungsmodell passte er an die starken Quartalsergebnisse und die erhöhten Jahresziele an, das Kursziel hob er auf 116 Euro an./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 188,8 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +11,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -42,20 %/-3,66 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
