Barclays erhöht Renditeziel und kauft Aktien zurück - Kurs steigt

Die Barclays-Aktie legte am Vormittag um zuletzt mehr als drei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Londoner Leitindex FTSE 100 .

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank Barclays schraubt nach überraschend guten Geschäften ihr Renditeziel für 2025 nach oben. Zudem will das Institut für eine halbe Milliarde britische Pfund eigene Aktien zurückkaufen, wie es am Mittwoch in London mitteilte. Allerdings kommt die Entschädigung von Autokäufern Barclays wie schon andere Banken teurer zu stehen als bisher gedacht - ebenso wie der Ausfall eines großen Kredits. An der Börse kamen die Neuigkeiten dennoch gut an.

Im laufenden Jahr will Barclays-Chef C.S. Venkatakrishnan die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank jetzt auf mehr als elf Prozent nach oben treiben. Bisher hatte er lediglich rund elf Prozent angepeilt. Dazu soll der Zinsüberschuss 12,6 Milliarden Pfund erreichen - etwas mehr als zuletzt angekündigt.

Im dritten Quartal legte Barclays allerdings weitere 235 Millionen Pfund für die Entschädigung von Kunden zurück, die sie nach Ansicht der Aufsichtsbehörde FCA bei Autofinanzierungen in früheren Jahren über die Provisionen für die Autohändler im Unklaren gelassen hatte. Damit vervierfachte sie ihre bisherigen Rückstellungen für den Fall nahezu. Von dem Skandal sind auch weitere britische Banken betroffen.

Unterdessen steigerte die Bank ihre Erträge im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf 7,2 Milliarden Pfund. Der Gewinn sank hingegen um sieben Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Pfund.

So musste Barclays in der hauseigenen Investmentbank allein 110 Millionen Pfund auf den Kredit eines einzelnen Kunden abschreiben. Die Bank bleibe im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Tricolor Holdings weiterhin wachsam, erklärte Venkatakrishnan. "Wenn man Geld verleiht, muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, einschließlich Betrug."/stw/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 4,375 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um -4,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %. Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 60,92 Mrd.. Barclays zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0850. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +334,78 %/+60,18 % bedeutet.



