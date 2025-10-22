Analyse zeigt
Black Friday verliert deutlich an Sparpotenzial (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Rabatte am Black Friday fallen seit Jahren immer kleiner
aus. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Während
Verbraucher 2022 durchschnittlich 10 Prozent und 2023 immerhin 5 Prozent sparen
konnten, lag die Ersparnis 2024 nur noch bei 3 Prozent. Dennoch kann sich der
Aktionstag vor allem für Weihnachtskäufe lohnen, da im Dezember ein Preisanstieg
droht.
Preisvorteil am Black Friday sinkt auf durchschnittlich 3 Prozent
aus. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Während
Verbraucher 2022 durchschnittlich 10 Prozent und 2023 immerhin 5 Prozent sparen
konnten, lag die Ersparnis 2024 nur noch bei 3 Prozent. Dennoch kann sich der
Aktionstag vor allem für Weihnachtskäufe lohnen, da im Dezember ein Preisanstieg
droht.
Preisvorteil am Black Friday sinkt auf durchschnittlich 3 Prozent
Für die Analyse hat guenstiger.de rund 240 Produkte berücksichtigt, die im
November 2024 auf dem Portal besonders beliebt waren. Es wurden die Preise von
über 3.500 gelisteten Onlineshops ausgewertet, wobei der jeweils günstigste
Onlinepreis am Black Friday mit dem Vormonatswert verglichen wurde. Das
Ergebnis: Im Schnitt gab es einen Preisvorteil von 3 Prozent, was einen
deutlichen Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren zeigt.
Starke Rabattschwankungen je Kategorie
Laut Auswertung gab es spürbare Unterschiede bei den durchschnittlichen
Preisnachlässen je Warengruppe. Am meisten sparen konnten Käufer bei
Smartwatches (6 Prozent) und Gaming-Produkten (5 Prozent). Smartphones,
Computerartikel und Spielwaren lagen jeweils bei 3 Prozent, Haushalts- und
Audiogeräte bei 2 Prozent, Fernseher bei 1 Prozent. Parfüms und Werkzeuge boten
hingegen gar keine Preisvorteile.
Ob sich ein Kauf lohnt, hängt nicht nur von der Kategorie, sondern auch vom
Produkt ab: 58 Prozent der untersuchten Artikel waren am Black Friday günstiger
erhältlich, 18 Prozent kosteten genauso viel wie im Oktober und 24 Prozent sogar
mehr.
Nach dem Black Friday steigen die Preise im Handel
Auch wenn das Sparpotenzial eher gering ist, empfiehlt guenstiger.de
Weihnachtsgeschenke mehrheitlich am Black Friday zu kaufen, da die Preise in der
Folgezeit traditionell steigen: Im Dezember kosteten fast zwei Drittel der
Produkte (62 Prozent) mehr als am Aktionstag im November. Käufer mussten eine
Woche vor dem Fest im Schnitt 5 Prozent draufzahlen.
