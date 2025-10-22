Black Friday verliert deutlich an Sparpotenzial (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Rabatte am Black Friday fallen seit Jahren immer kleiner

aus. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Während

Verbraucher 2022 durchschnittlich 10 Prozent und 2023 immerhin 5 Prozent sparen

konnten, lag die Ersparnis 2024 nur noch bei 3 Prozent. Dennoch kann sich der

Aktionstag vor allem für Weihnachtskäufe lohnen, da im Dezember ein Preisanstieg

droht.



Preisvorteil am Black Friday sinkt auf durchschnittlich 3 Prozent





Für die Analyse hat guenstiger.de rund 240 Produkte berücksichtigt, die im

November 2024 auf dem Portal besonders beliebt waren. Es wurden die Preise von

über 3.500 gelisteten Onlineshops ausgewertet, wobei der jeweils günstigste

Onlinepreis am Black Friday mit dem Vormonatswert verglichen wurde. Das

Ergebnis: Im Schnitt gab es einen Preisvorteil von 3 Prozent, was einen

deutlichen Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren zeigt.



Starke Rabattschwankungen je Kategorie



Laut Auswertung gab es spürbare Unterschiede bei den durchschnittlichen

Preisnachlässen je Warengruppe. Am meisten sparen konnten Käufer bei

Smartwatches (6 Prozent) und Gaming-Produkten (5 Prozent). Smartphones,

Computerartikel und Spielwaren lagen jeweils bei 3 Prozent, Haushalts- und

Audiogeräte bei 2 Prozent, Fernseher bei 1 Prozent. Parfüms und Werkzeuge boten

hingegen gar keine Preisvorteile.



Ob sich ein Kauf lohnt, hängt nicht nur von der Kategorie, sondern auch vom

Produkt ab: 58 Prozent der untersuchten Artikel waren am Black Friday günstiger

erhältlich, 18 Prozent kosteten genauso viel wie im Oktober und 24 Prozent sogar

mehr.



Nach dem Black Friday steigen die Preise im Handel



Auch wenn das Sparpotenzial eher gering ist, empfiehlt guenstiger.de

Weihnachtsgeschenke mehrheitlich am Black Friday zu kaufen, da die Preise in der

Folgezeit traditionell steigen: Im Dezember kosteten fast zwei Drittel der

Produkte (62 Prozent) mehr als am Aktionstag im November. Käufer mussten eine

Woche vor dem Fest im Schnitt 5 Prozent draufzahlen.



