    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Analyse zeigt

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Black Friday verliert deutlich an Sparpotenzial (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Rabatte am Black Friday fallen seit Jahren immer kleiner
    aus. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Während
    Verbraucher 2022 durchschnittlich 10 Prozent und 2023 immerhin 5 Prozent sparen
    konnten, lag die Ersparnis 2024 nur noch bei 3 Prozent. Dennoch kann sich der
    Aktionstag vor allem für Weihnachtskäufe lohnen, da im Dezember ein Preisanstieg
    droht.

    Preisvorteil am Black Friday sinkt auf durchschnittlich 3 Prozent

    Für die Analyse hat guenstiger.de rund 240 Produkte berücksichtigt, die im
    November 2024 auf dem Portal besonders beliebt waren. Es wurden die Preise von
    über 3.500 gelisteten Onlineshops ausgewertet, wobei der jeweils günstigste
    Onlinepreis am Black Friday mit dem Vormonatswert verglichen wurde. Das
    Ergebnis: Im Schnitt gab es einen Preisvorteil von 3 Prozent, was einen
    deutlichen Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren zeigt.

    Starke Rabattschwankungen je Kategorie

    Laut Auswertung gab es spürbare Unterschiede bei den durchschnittlichen
    Preisnachlässen je Warengruppe. Am meisten sparen konnten Käufer bei
    Smartwatches (6 Prozent) und Gaming-Produkten (5 Prozent). Smartphones,
    Computerartikel und Spielwaren lagen jeweils bei 3 Prozent, Haushalts- und
    Audiogeräte bei 2 Prozent, Fernseher bei 1 Prozent. Parfüms und Werkzeuge boten
    hingegen gar keine Preisvorteile.

    Ob sich ein Kauf lohnt, hängt nicht nur von der Kategorie, sondern auch vom
    Produkt ab: 58 Prozent der untersuchten Artikel waren am Black Friday günstiger
    erhältlich, 18 Prozent kosteten genauso viel wie im Oktober und 24 Prozent sogar
    mehr.

    Nach dem Black Friday steigen die Preise im Handel

    Auch wenn das Sparpotenzial eher gering ist, empfiehlt guenstiger.de
    Weihnachtsgeschenke mehrheitlich am Black Friday zu kaufen, da die Preise in der
    Folgezeit traditionell steigen: Im Dezember kosteten fast zwei Drittel der
    Produkte (62 Prozent) mehr als am Aktionstag im November. Käufer mussten eine
    Woche vor dem Fest im Schnitt 5 Prozent draufzahlen.

    Pressekontakt:

    Nicole Berg
    Head of Communications
    guenstiger.de GmbH
    Tel.: 040/319796-82
    E-Mail: mailto:presse@guenstiger.de
    http://www.guenstiger.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51595/6142578
    OTS: guenstiger.de GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Analyse zeigt Black Friday verliert deutlich an Sparpotenzial (FOTO) Die Rabatte am Black Friday fallen seit Jahren immer kleiner aus. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Während Verbraucher 2022 durchschnittlich 10 Prozent und 2023 immerhin 5 Prozent sparen konnten, lag die Ersparnis …