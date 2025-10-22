    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    ROUNDUP

    Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermes Umsatz steigt um 4,8% auf 3,9 Mrd. Euro.
    • Lederwarenbereich enttäuscht, Aktie verliert 4%.
    • Starke Nachfrage in USA und Asien-Pazifik bleibt.
    ROUNDUP - Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxuskonzern Hermes hat im dritten Quartal stark zulegen können, negative Wechselkurseffekte bremsten das Wachstum aber aus. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Bags am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Plus mit fast 10 Prozent deutlich stärker aus - und auch etwas besser als von Analysten erwartet. Im Geschäft mit Lederwaren verfehlten die Franzosen allerdings die Erwartungen leicht - der Bereich ist der wichtigste Gewinnbringer für den Konzern. Das kam an der Börse nicht gut an.

    Die Aktie des EuroStoxx-50-Schwergewichts verlor rund 4 Prozent. RBC-Experte Piral Dadhania monierte, im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Das seit Jahresbeginn eingefahrene Kursminus der Hermes-Aktie hat sich damit nun auf rund 7 Prozent vergrößert.

    Hermes' Erfolg in den vergangenen Jahren beruht vor allem auf der hohen Nachfrage nach Handtaschen. Bei diesen, die sowohl als Statussymbol als auch Wertanlagen gelten, übersteigt die Nachfrage regelmäßig das Angebot, und es gibt lange Wartezeiten. Durch diese kontrollierte Knappheit entzieht sich Hermes regelmäßig den Kauflaunen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

    Im vergangenen Quartal liefen bei Hermes die Geschäfte in den USA besonders gut. Damit trotzte der Konzern den Befürchtungen, dass die Zölle der Trump-Regierung den Konsum beeinträchtigen würden. Aber auch in der für längere Zeit gebeutelten Region Asien-Pazifik konnte Hermes zulegen. Es ist der wichtigste Markt für den Luxushersteller. Konzernweit war das Lederwarengeschäft zwar der wichtigste Wachstumstreiber mit einem währungsbereinigten Plus von 13,3 Prozent, Analysten hatten aber mit etwas mehr gerechnet.

    Hermes-Finanzvorstand Eric du Halgouet sagte unterdessen vor Journalisten, dass sich die bestehenden Trends in den ersten Wochen des laufenden vierten Quartals fortgesetzt hätten. Er bestätigte zudem die mittelfristige Prognose.

    Neben Handtaschen stellt das 1837 gegründete Unternehmen eine breite Palette von Luxusgütern her, die von Schreibutensilien über Koffer, Kleidung und Decken bis hin zu Sätteln reicht./lew/tav/stk

