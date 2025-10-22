Mercedes-Benz Group Aktie knickt um -2,80 % ein - 22.10.2025

Die Mercedes-Benz Group Aktie notiert aktuell bei 52,41€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,80 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,51 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Mercedes-Benz Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,18 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um +2,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,28 % gewonnen.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,03 % 1 Monat +5,47 % 3 Monate +5,18 % 1 Jahr -5,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Mercedes-Benz Aktie, die seit Monaten in der Range von 50-55 Euro festhängt. Analysten haben das Kursziel vor den Quartalszahlen auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung bleibt positiv. Zudem wird die Effizienzsteigerung durch die Integration von Vertrieb und Finanzdienstleistungen als potenzieller positiver Faktor betrachtet, während ein Abfindungsprogramm für 4000 Mitarbeiter kurzfristig die Kostenstruktur belasten könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,75 Mrd. wert.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.