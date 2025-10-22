    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    adidas - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -2,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

    adidas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    178,06€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    204,80€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei adidas insgesamt ein Minus von -3,78 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +4,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Im Jahr 2025 gab es für adidas bisher ein Minus von -16,75 %.

    adidas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,51 %
    1 Monat +9,47 %
    3 Monate -3,78 %
    1 Jahr -11,83 %

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,42 Mrd. wert.

    Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen


    Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller …

    Börsenstart Europa - 22.10. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an - Aktie verliert


    Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem unerwartet guten Sommergeschäft optimistischer für dieses Jahr. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden erreichen, wie der Dax-Konzern in Herzogenaurach …

    adidas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -2,39 %
    +4,51 %
    +9,47 %
    -3,78 %
    -11,83 %
    +88,53 %
    -27,71 %
    +150,91 %
    +1.946,52 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! adidas - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die adidas Aktie bisher Verluste von -2,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.