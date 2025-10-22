adidas - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei adidas insgesamt ein Minus von -3,78 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +4,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Im Jahr 2025 gab es für adidas bisher ein Minus von -16,75 %.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,51 % 1 Monat +9,47 % 3 Monate -3,78 % 1 Jahr -11,83 %

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,42 Mrd. wert.

Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Sportartikel-Hersteller Adidas wird nach einem unerwartet guten Sommergeschäft optimistischer für dieses Jahr. Der Betriebsgewinn soll statt 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro jetzt rund 2 Milliarden erreichen, wie der Dax-Konzern in Herzogenaurach …

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.