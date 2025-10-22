    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025

    Am 22.10.2025 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -2,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Die Gerresheimer Aktie ist bisher um -2,62 % auf 27,48 gefallen. Das sind -0,74  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    25,92€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,19€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Gerresheimer Verluste von -40,38 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +1,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Gerresheimer einen Rückgang von -60,78 %.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,89 %
    1 Monat -36,76 %
    3 Monate -40,38 %
    1 Jahr -66,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer Aktie, die stark gefallen ist und bei der die hohe Shortquote als negatives Signal wahrgenommen wird. Trotz der Überlegungen zu einem möglichen Einstieg aufgrund niedriger Kurse gibt es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und der operativen Stärke im Vergleich zu Wettbewerbern. Einige Nutzer berichten von Kaufinteresse und einem leichten Aufwärtstrend, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 949,16 Mio. wert.

    Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Gerresheimer AG Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 22.10.2025 / 09:59 CET/CEST Dissemination of …

    Viermal Finger Weg!


    Heute haben wir wieder eine Ausgabe unserer beliebte Serie Finger weg auf der Agenda. Wir stellen Ihnen Aktien vor, von denen Sie besser die Finger lassen, wenn Sie es nicht besser wissen als wir. Heute haben wir zwei Titel aus dem MDAX im Gepäck. …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -2,48 %
    +1,89 %
    -36,76 %
    -40,38 %
    -66,89 %
    -52,65 %
    -68,00 %
    -59,19 %
    -37,45 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gerresheimer - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025 Am 22.10.2025 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -2,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.