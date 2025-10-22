Gerresheimer - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.10.2025

Die Gerresheimer Aktie ist bisher um -2,62 % auf 27,48€ gefallen. Das sind -0,74 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Gerresheimer Verluste von -40,38 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +1,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Gerresheimer einen Rückgang von -60,78 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,89 % 1 Monat -36,76 % 3 Monate -40,38 % 1 Jahr -66,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer Aktie, die stark gefallen ist und bei der die hohe Shortquote als negatives Signal wahrgenommen wird. Trotz der Überlegungen zu einem möglichen Einstieg aufgrund niedriger Kurse gibt es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und der operativen Stärke im Vergleich zu Wettbewerbern. Einige Nutzer berichten von Kaufinteresse und einem leichten Aufwärtstrend, was auf eine mögliche Stabilisierung hindeutet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 949,16 Mio. wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.