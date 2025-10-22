AIXTRON - Aktie zeigt Schwäche - 22.10.2025

Mit einer Performance von -3,07 % musste die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -15,82 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +2,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um -11,40 % verloren.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,99 % 1 Monat -1,49 % 3 Monate -15,82 % 1 Jahr -7,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, die nach schwachen Quartalszahlen und einer Senkung der Jahresziele stark gefallen ist. Anleger sind gespalten: Einige verkaufen aufgrund der schlechten Nischenanfrage, während andere auf eine Erholung hoffen. Die angepassten Umsatz- und Gewinnprognosen wurden negativ aufgenommen, jedoch gibt es auch positive Ausblicke auf langfristige Wachstumstreiber, die einige Forumsteilnehmer optimistisch stimmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd. wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.