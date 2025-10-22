Critical Metals Corporation Aktie weiter im Abwärtstrend - -11,43 % - 22.10.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Critical Metals Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +293,49 % bestehen.

Die Critical Metals Corporation Aktie ist bisher um -11,43 % auf 12,400€ gefallen. Das sind -1,600 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Critical Metals Corporation Aktie damit um -46,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +114,52 %.

Critical Metals Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -46,80 % 1 Monat +114,52 % 3 Monate +293,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Critical Metals Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Critical Metals Corporation Aktie, die kürzlich um 10,50 % auf 23,05 USD stieg. Ein zentraler Punkt ist die $50 Millionen PIPE-Finanzierung zur Entwicklung des Tanbreez Rare-Earth-Projekts in Grönland. Zudem wird über Bonusaktien für European Lithium diskutiert, die bei Überschreiten bestimmter Kursgrenzen aktiviert werden. Die hohen Erwartungen an das Projekt und dessen Bedeutung für die Versorgung mit seltenen Erden werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Critical Metals Corporation eingestellt.

Informationen zur Critical Metals Corporation Aktie

Critical Metals Corporation Aktie jetzt kaufen?

