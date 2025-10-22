DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass der dänische Pharmakonzern nach dem Wechsel auf dem Chefposten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte November die Hälfte des Aufsichtsgremiums neu besetzen wolle, sorge bei ihm erneut für gemischte Gefühle, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftslage scheine zwar Veränderungen zu erfordern. Doch die Ersetzung aller unabhängigen Mitglieder durch handverlesene Kandidaten sowie die Bestellung des früheren Konzernchefs zum neuen Vorsitzenden des Gremiums werfe mehr Fragen auf, als Antworten zu geben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 45,85EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte