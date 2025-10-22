DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dass der dänische Pharmakonzern nach dem Wechsel auf dem Chefposten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte November die Hälfte des Aufsichtsgremiums neu besetzen wolle, sorge bei ihm erneut für gemischte Gefühle, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftslage scheine zwar Veränderungen zu erfordern. Doch die Ersetzung aller unabhängigen Mitglieder durch handverlesene Kandidaten sowie die Bestellung des früheren Konzernchefs zum neuen Vorsitzenden des Gremiums werfe mehr Fragen auf, als Antworten zu geben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 45,85EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +1196,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer