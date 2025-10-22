Bitcoin und Ethereum stabilisieren sich – Kommt jetzt die Trendwende?

Nach turbulenten Handelstagen präsentiert sich der Kryptomarkt am Mittwoch deutlich ruhiger. Die größten Kryptowährungen zeigen sich überwiegend stabil mit minimalen Auf- und Abwärtsbewegungen. Außerdem verzeichnen US-Krypto-ETFs nach Tagen massiver Abflüsse erstmals wieder kräftige Mittelzuflüsse – ein mögliches Signal für eine beginnende Bodenbildung.

Bitcoin (BTC) handelt aktuell bei 108.127 US-Dollar und liegt damit rund 0,45 Prozent im Plus. Ethereum (ETH) notiert hingegen leicht im Minus bei 3.852 US-Dollar (–0,2 Prozent), während XRP mit 2,39 US-Dollar um 0,44 Prozent nachgibt. Solana (SOL) und Binance Coin (BNB) zeigen minimale Gewinne.

Die Gesamtmarktkapitalisierung legte um etwa 0,3 Prozent zu. Damit bleibt der Kryptomarkt kurzfristig stabil, auch wenn auf Wochensicht weiterhin deutliche Verluste bestehen (Stand: 11:30 Uhr MESZ).

ETF-Zuflüsse signalisieren institutionelles Vertrauen

Die Spot-Bitcoin-ETFs meldeten am Dienstag positive Nettozuflüsse von insgesamt 477,2 Millionen US-Dollar – ein deutliches Signal institutioneller Stabilisierung.

Laut Daten von SoSoValue verzeichneten neun von zwölf Bitcoin-Fonds Zuflüsse. BlackRocks IBIT führte mit 210,9 Millionen US-Dollar, gefolgt von ARK & 21Shares’ ARKB (162,8 Millionen US-Dollar) und Fidelitys FBTC (34,15 Millionen US-Dollar).

Auch die Spot-Ethereum-ETFs drehten ins Plus und sammelten 141,6 Millionen US-Dollar ein. Besonders Fidelitys FETH legte mit 59 Millionen US-Dollar zu.

Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research, kommentierte: "Der Rückkehr zu positiven ETF-Flows deutet auf eine Stabilisierung des institutionellen Sentiments hin. Nach der jüngsten Volatilität scheint wieder Vertrauen in Krypto als Diversifikationsinstrument zu entstehen."

Whales gehen wieder long

On-Chain-Daten zeigen, dass große Marktteilnehmer (Whales) ihre Long-Positionen auf Bitcoin massiv ausbauen. Laut Lookonchain setzte ein einzelner Investor 9,6 Millionen USDC ein, um 133,86 BTC im Wert von rund 14,47 Millionen US-Dollar mit 6-fachem Hebel zu kaufen.

Ein weiterer bekannter Whale, eröffnete jüngst eine Long-Position im Wert von nahezu 50 Millionen US-Dollar, nachdem er zuvor über 1,2 Millionen US-Dollar Gewinn durch Short-Positionen erzielt hatte.

Daten von Coinglass belegen, dass Long-Positionen derzeit 51,98 Prozent des gesamten BTC-Derivatemarktes ausmachen – ein leichter Überhang gegenüber Shorts.

Technische Lage: Zwischen Konsolidierung und möglicher Trendwende

Mit rund 108.200 US-Dollar liegt der Bitcoin-Preis nicht mehr weit entfernt von seinem 30-Tage-Durchschnitt von 109.322 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 45, knapp unter der neutralen Zone – weder überkauft noch überverkauft. Sollte der RSI die Marke von 50 überschreiten, könnte das ein Hinweis auf wiederkehrenden Kaufdruck sein, insbesondere wenn dieser durch steigende Volumina und Whale-Aktivitäten unterstützt wird.

Blick nach vorn: Fed-Entscheidung könnte Marktimpuls liefern

Der Blick der Anleger richtet zudem auf das Fed-Meeting am 29. Oktober. Nach der jüngsten Zinssenkung um 25 Basispunkte im September rechnen Marktbeobachter mit einer weiteren Lockerung. Eine erneute Zinssenkung könnte dem Krypto-Markt zusätzlichen Rückenwind verleihen, da niedrigere Renditen am Anleihemarkt die Attraktivität risikoreicherer Anlagen erhöhen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion




