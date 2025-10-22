AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte weiter erholt - Trump-Putin-Gipfel aufgeschoben
- Trump-Putin-Gipfel in Ferne, Hoffnungen enttäuscht.
- Rüstungswerte steigen, Rheinmetall und Hensoldt profitieren.
- Waffenruhe unwahrscheinlich, Märkte bleiben vorsichtig.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein wieder in die Ferne gerückter Trump-Putin-Gipfel hat am Mittwoch die Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg wieder enttäuscht. Dies wirkte sich positiv auf die Rüstungswerte aus, die an ihre jüngste Erholung nach einem zuvor schwachen Oktober anknüpften. Im Dax zogen die Aktien von Rheinmetall um 2,6 Prozent auf 1.826 Euro an, womit sie auf ihren dritten Gewinntag in Folge zusteuern. Zum Rekord von Anfang Oktober bei 2.008 Euro hat der Kurs jedoch noch eine Strecke vor sich.
Im MDax folgten dem die Aktien von Hensoldt um 3,7 Prozent nach oben. Außerdem stiegen dort die Renk-Titel um 3,2 Prozent. Sie liefern damit weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab mit den Friedrich-Vorwerk-Aktien um den Status, wer 2025 der beste Wert in der Dax-Indexfamilie ist. Aktuell haben die Vorwerk-Titel im SDax mit einem Jahresplus von 292 Prozent die Nase vorne. Renk kommt auf 274 Prozent, während Hensoldt und Rheinmetall noch unter 200 Prozent bleiben.
US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. Auch eine mögliche Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine ließ der US-Präsident offen. "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte Trump weiter. Man werde sehen, was geschieht.
Ob er sich damit auf ein mögliches Treffen zwischen ihm und Putin bezog oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern, blieb unklar. Trump stellte in Aussicht, innerhalb der nächsten zwei Tage darüber zu informieren, was die USA tun würden. Und er bekräftigte seinen Standpunkt, dass für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine der Frontverlauf eingefroren werden sollte. Europäische Unterstützer Kiews hatten sich am Vortag als Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen hinter den Trump-Vorschlag gestellt.
Laut Analystin Chloe Lemarie von Jefferies Research sollte es sich positiv auf Rüstungswerte auswirken, dass ein Treffen mit Putin wieder in die Ferne rückt. Dabei verwies sie auf die Kursverluste der Branchenwerte in der vergangenen Woche, die noch mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands begründet worden waren. "Der mangelnde Fortschritt bestärkt uns in unserer Einschätzung, dass ein Waffenstillstand kurzfristig unwahrscheinlich bleibt", so die Expertin.
Auch der Devisenstratege Francesco Pesole von der ING Bank glaubt, dass die jüngsten Entwicklungen eine "äußerst vorsichtige Haltung der Märkte gegenüber den Hoffnungen auf einen Waffenstillstand in der Ukraine" rechtfertigen. Er bleibt der Ansicht, dass eine nachhaltige und bedeutungsvolle Marktreaktion konkrete Fortschritte statt nur bloßer Spekulationen benötige./tih/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 1.825 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 83,48 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +7,41 %/+28,34 % bedeutet.
Frage an die IR von Rheinmetall:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen für seltene Erden aus China habe ich einige Verständnisfragen, die ich gern an Sie richten möchte:
1. Wie stark ist Rheinmetall derzeit von Rohstoffen oder Vorprodukten aus China abhängig – sowohl direkt als auch indirekt über Zulieferer, die Materialien aus China beziehen?
2. Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Abhängigkeiten zu verringern (z. B. neue Lieferanten, Eigenproduktionen, größere Lagerbestände)?
3. Gibt es bereits Ersatzmaterialien oder Alternativen, mit denen sich der Einsatz von seltenen Erden reduzieren lässt?
4. Wie würden sich Kostensteigerungen oder Lieferverzögerungen bei diesen Materialien auf Ihre Ergebnisplanung auswirken? Sind solche Effekte in der Prognose für 2025/2026 berücksichtigt?
6. Welche weiteren Projekte oder Kooperationen planen Sie, um kritische Materialien künftig unabhängiger von Importen – insbesondere aus China – zu beschaffen?
7. Ist Rheinmetall an europäischen Förder- oder Rohstoffprogrammen beteiligt (z. B. European Raw Materials Alliance oder ähnliche Initiativen)?
zu Frage 1 kann ich Ihnen erläutern, daß es sich dabei um das direkte Exposure nach China handelt. Für Komponenten unserer Zulieferer kann ich Ihnen keine Angabe machen.
Frage 2 und 3 kann ich Ihnen sagen, daß die Abhängigkeit von China kein neues Phänomen ist und wir uns schon seit geraumer Zeit vorbereiten. Als Quickwins sind hier sicherlich die erhöhten Sicherheitsbestände für strategische Rohstoffe und Vorprodukte zu nennen.
Langfristig geht es allerdings im die Entwicklung von alternativen Prozessen und Umstellung von Lieferketten. Diesen Herausforderungen widmen wir uns gerade.
Zukünftig sollen für alle Produkte mindestens 3 alternative Lieferanten qualifiziert werden und Ziel ist auch sogenanntes Near-Shoring.
Für die interne Versorgung mit energetischem Material streben wir eine Zielgröße von 100% an. Der Erwerb von Hagedorn und die Umstellung auf militärische Nitrozellulose ist ein Element auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen.
Zusätzlich bauen wir auch die Kapazitäten in unseren existierenden Standorten massiv aus.
Aktuell sind wir unter anderem bei Energieförderprojekten, wie bspw. Sentinel aktiv. Fördermaßnahmen zur Kapazitätsausweitung ( SAFE) werden genutzt, um in Osteuropa zusätzliche Munitionskapazitäten, bzw. Energeticskapazitäten aufzubauen.“
Nach Aussage Pappbergers ist die Abhängigkeit Rheinmetalls von Seltenen Erden aus China nicht sehr groß (unter 1 %).