    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung nach dem Esmo-Krebskongress habe der Pharmakonzern einen Überblick über die wichtigsten Punkte der jüngsten Studien zu Enhertu, Datroway und Imfinzi gegeben, was den Ausnahmestatus der Briten einmal mehr herausgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. An seinen schon jüngst veröffentlichten Einschätzungen habe die Veranstaltung aber wenig geändert./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 143,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Emmanuel Papadakis
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 105
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
