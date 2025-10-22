    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +2,44 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.10.2025

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,44 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS-Aktie nach dem erfolgreichen Börsengang, der jedoch mit einem Rückgang von 3,21% am zweiten Handelstag endete. Analysten von Bernstein Research äußern Skepsis und setzen ein Kursziel von 74 Euro. Zudem wird die geringe Anzahl handelbarer Aktien thematisiert, während Bedenken über Short-Positionen und deren Einfluss auf den Kurs bestehen. Anleger teilen ihre Kaufstrategien und diskutieren die potenziellen Gewinne oder Verluste.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd. wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TKMS auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. …

    Almonty Industries, Beyond Meat & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Börsenerfolgsgeschichten Almonty Industries, TKMS und Steyr Motors schlagen ein neues Kapital auf – hier lohnt der Einstieg noch!


    Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich und erreicht eine neue strategische Dimension. Peking drosselt gezielt den Export kritischer Rohstoffe und Seltener Erden, die für Hightech, Rüstung und die Energiewende unverzichtbar …

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +2,44 %
    -12,05 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +2,44 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.