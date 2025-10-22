TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.10.2025

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TKMS-Aktie nach dem erfolgreichen Börsengang, der jedoch mit einem Rückgang von 3,21% am zweiten Handelstag endete. Analysten von Bernstein Research äußern Skepsis und setzen ein Kursziel von 74 Euro. Zudem wird die geringe Anzahl handelbarer Aktien thematisiert, während Bedenken über Short-Positionen und deren Einfluss auf den Kurs bestehen. Anleger teilen ihre Kaufstrategien und diskutieren die potenziellen Gewinne oder Verluste.

Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,44 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd. wert.

Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. …

