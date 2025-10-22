Lynas Rare Earths Aktie heute im Minus (10,160€) - 22.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,78 % verliert die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +81,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -15,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +165,97 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,23 % 1 Monat +20,56 % 3 Monate +81,97 % 1 Jahr +124,75 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die seit dem 16. Oktober 15% verloren hat. Anleger äußern Bedenken über mögliche weitere Korrekturen im Chart, während einige optimistisch bleiben und die langfristigen Perspektiven des Unternehmens betonen. Technische Aspekte wie das Schließen von Gaps im Kursverlauf werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,13 Mrd. wert.

Die USA und Australien schließen einen Milliarden-Deal über Seltene Erden, um unabhängiger von China zu werden. Ein Analyst sieht die Rallye bei Seltene-Erden-Aktien aus den USA und Australien kritisch. Die Gründe.

