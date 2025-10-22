HENSOLDT Aktie gut behauptet +2,31 % - 22.10.2025

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 102,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,30 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -1,18 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,98 %. Im Jahr 2025 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +188,67 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,57 % 1 Monat +6,98 % 3 Monate -1,18 % 1 Jahr +218,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Hensoldt Aktie, die nach einem Tiefpunkt von 91,5 EUR eine Erholung anstrebt. Die Mehrheit der Teilnehmer ist optimistisch, dass Hensoldt von den Rüstungsaufträgen in Europa profitieren wird, während technische Analysen auf kritische Kursbereiche hinweisen. Einige Investoren sehen die aktuelle Lage als Chance für Nachkäufe, mit einem Ziel von 130 EUR bis Jahresende.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,79 Mrd. wert.

Ein wieder in die Ferne gerückter Trump-Putin-Gipfel hat am Mittwoch die Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg wieder enttäuscht. Dies wirkte sich positiv auf die Rüstungswerte aus, die an ihre jüngste Erholung nach einem zuvor schwachen …

Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der Dax lag gegen Mittag mit 0,3 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.