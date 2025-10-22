ROUNDUP
Weltgrößter Brauer verkauft 'Bud' wieder in Deutschland
- AB Inbev bringt "Anheuser-Busch Bud" nach Deutschland.
- Verkaufsstart in Supermärkten, Bars folgen 2026.
- Rechtsstreit mit Bitburger und Tschechen bleibt aktuell.
BREMEN (dpa-AFX) - Vor Jahrzehnten tobte um die Biermarken "Bud" und "Bit" ein Rechtsstreit. Jetzt bringt der weltgrößte Braukonzern AB Inbev unter dem Namen "Anheuser-Busch Bud" sein Lagerbier zurück auf den deutschen Markt. Der Verkaufsstart erfolgt bei einer Supermarktkette, wie die deutsche Tochter des Brauers mitteilte. Weitere Händler und Bars sollen 2026 folgen.
AB Inbev sieht eine wachsende Nachfrage nach internationalen Lagerbieren in Deutschland und will mit der Wiedereinführung seines weltbekannten Bieres davon profitieren. Damit bekräftigt der Konzern nach eigenen Angaben sein Bekenntnis zum hart umkämpften deutschen Biermarkt.
Welche Marken sonst zum Konzern gehören
Zu AB InBev Deutschland gehören unter anderem die Pilsmarken "Beck's" und "Hasseröder", die Hellbiermarke "Spaten" sowie die Altbiermarke "Diebels". Der Konzern verfügt neben dem Hauptsitz Bremen über Standorte in Issum am Niederrhein, Wernigerode in Sachsen-Anhalt und München.
"Anheuser-Busch Bud" werde in der Europäischen Union gebraut, hieß es. Nachdem der belgische Konzern Inbev 2008 Anheuser-Busch übernommen hatte, war das Lagerbier nicht mehr im von Pils dominierten deutschen Biermarkt vertrieben worden.
Die in Deutschland geborenen Brauer Eberhard Anheuser und Adolphus Busch begannen 1876 in den Vereinigten Staaten, ihr Lagebier zu brauen, das heute nach Unternehmensangaben in mehr als 80 Ländern weltweit vertrieben wird.
Rechtsstreit mit Bitburger
In einem Rechtsstreit um "Bud" und "Bit" war die Bitburger Brauerei gegen die Amerikaner vorgegangen. Im Jahr 2001 entscheid der Bundesgerichtshof (BGH), dass das amerikanische "Budweiser"-Bier nicht unter der Bezeichnung "American Bud" in Deutschland vertrieben werden darf. Die Verwechslungsgefahr mit der älteren deutschen Marke "Bit" sei zu groß, erklärten die Richter.
Unter dem Namen "Anheuser Busch Bud" darf das Bier laut der damaligen Entscheidung allerdings vertrieben werden. Auf dem Biermarkt werde gewöhnlich der Namensanfang - also in diesem Fall "Anheuser" - wahrgenommen, stellte der I. BGH- Zivilsenat fest (Aktenzeichen: I ZR 212/98, Urteil vom 26. April 2001).
Die US-Brauerei Anheuser-Busch hatte zuvor zwei Flaschenetiketten als Wort- und Bildmarken für Bier mit den Bezeichnungen "Anheuser Busch Bud" bzw. "American Bud" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Dagegen erhob die Bitburger Brauerei mit den Marken "Bit", "Bitburger" und "Bitte ein Bit" Widerspruch wegen Verletzung der Markenrechte.
Die Bitburger Braugruppe teilte zur Rückkehr des Anheuser-Busch-Lagerbiers mit, man kommentiere die Aktivitäten der Wettbewerber grundsätzlich nicht. "Grundsätzlich können wir aber sagen, dass wir in der Vergangenheit stets unsere Marken- und Eigentumsrechte im Interesse unserer Kunden in Deutschland und Europa verteidigt haben und dies auch in Zukunft tun werden."
Streit mit Tschechen und vor der WM 2006
Die US-Brauerei verkauft unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme Deutschlands. Wegen der Marke "Budweiser" waren zwischen ihr und der tschechischen Brauerei Budejovicky Budvar mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten entbrannt.
Der Europäische Gerichtshof sah 2006 keine Verwechslungsgefahr bei den Marken "Bit" der Bitburger Brauerei und "Bud" des amerikanischen Brauriesen Anheuser-Busch. Der EuGH wies eine entsprechende Klage zurück. Es gebe nur "schwache" visuelle oder klangliche Ähnlichkeiten zwischen "Bit" und "Bud". Die zuständige EU-Behörde habe zu Recht die Anmeldung der Marke "Bud" genehmigt, weil "keine Verwechslungsgefahr besteht".
Auch bei der Fußball-WM 2006 gab es Streit. Nach einer heftigen Diskussion über Ausschank- und Markenrechte kam Bitburger zum Zuge. Der US-Brauriese und FIFA-Partner Anheuser-Busch räumte der deutschen Privatbrauerei das Recht ein, in den zwölf WM-Stadien ihre Biermarke mit auszuschenken. Die Amerikaner hatten sich die Rechte bei der FIFA langfristig gesichert, bevor Deutschland als der Ausrichter der WM 2006 feststand./vd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 53,40 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 95,75 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1651. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +18,33 %/+54,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Anheuser-Busch InBev - A2ASUV - BE0974293251
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Anheuser-Busch InBev. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bier ,welches in der EU verkauft wird ,wird auch meist in der EU gebraut. Corona Extra wird glaub bei Hasseroeder gebraut und nicht aus Mexiko hierher geschifft . Die Brauereikonzerne haben in den Laendern, in denen sie verkaufen, meist auch Produktionskapazitäten.
Für die Spirituosen-Hersteller ist das wesentlich gefährlicher. Bieraktien werden mit runter gezogen ,da sie wohl in den gleichen Etfs und Fonds sind wie die Spirituosenwelt.
Auch bei den Marken ist man vorne. Corona Extra hab ich gerade im Supermarkt für 1,25 die Dose (0,33l) gesehen. Solche Preise sind Leute bereit zu zaheln, während andere den Kasten zu 5 bis 10 Euro verschleudern müssen.
Das Problem der Brauerei Aktien und die schlechte Performance der letzen Jahre kam wohl aus dem SChuldenüberhang. Die Branche hat extrem konsolidiert. An den Schulden haben Anheuser (aber auch der Konkurrent Molson Coors) über Jahre abzahlen müssen.
Die Aktien sind vom Free Cash Flow her günstig. Meine Spekulation ist, dass mit niedrigeren SChuldenständen auch die Dividenden und Aktienrückkäufe wieder steigen.
Dann wird die Aktien auch für ausschüttungsorientierte Anleger wieder interessant. Die Bierkonzerne sind immer noch Cashmaschinen (auch wenn natürlich die Zeiten von Bier auf der Arbeit oder zum Frühstück vorbei sind).
Man muss auch bedenken, dass Anheuser sehr international ist. Große Teile des Geschäfts finden in Mittel und Südamerika statt. Da hat man natürlich immer auch Schwankungen durch die Währung.
Die Brauereien sind gerade nicht sehr beliebt an der Börse. Wie beim Tabak denke ich aber, dass die Bierkonzerne noch viele profitable Jahre haben. Viele kleinere Brauereien haben Probleme, da sie nicht das Geld für die Erschaffung von Premiummarken ( wie Corona Extra usw) haben. Diese scheiden wenn früher aus dem Markt aus als Anheuser, Heineken und Co.
Die Aktien sind natürlich keine AI/KI- Raketen. Die Werte sind interessant, da sie zu hohen Cashflowrenditen handeln.