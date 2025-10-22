    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReckitt Benckiser Group AktievorwärtsNachrichten zu Reckitt Benckiser Group
    China-Geschäft gibt Konsumgüterkonzern Reckitt Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Reckitt Umsatz steigt um 7% auf 3,6 Mrd. Pfund.
    • Starke Nachfrage in China treibt Wachstum voran.
    • Neuausrichtung fokussiert auf Kernmarken und Verkäufe.
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt hat im dritten Quartal vor allem von einer starken Nachfrage in China profitiert. Der Konzernumsatz legte in den drei Monaten bis Ende September auf vergleichbarer Basis um sieben Prozent auf 3,6 Milliarden britische Pfund (4,17 Mrd Euro) zu, wie der Hersteller unter anderem von Strepsils-Lutschtabletten gegen Halsschmerzen und Vanish-Fleckenentferner am Mittwoch mitteilte. Das war mehr, als Analysten auf ihren Zetteln hatten. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

    Unternehmenschef Kris Licht treibt derzeit eine Neuausrichtung des Konzerns voran, um das Wachstum anzukurbeln. Dabei will sich der Manager von weniger profitableren Bereichen trennen und sich auf Kernmarken wie etwa die Desinfektionsmittel Dettol und Lysol konzentrieren.

    Erst jüngst verkündete Reckitt den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seinem Geschäftsbereich Essential Home an den Finanzinvestor Advent International. Der Wert der Transaktion beläuft sich inklusive Schulden auf 4,8 Milliarden US-Dollar. Der Konsumgüterkonzern will einen Anteil von 30 Prozent an dem Geschäft behalten, das unter anderem Air Wick Lufterfrischer, Cillit Bang Reiniger und den Entkalker Calgon herstellt.

    Reckitt prüft zudem weiterhin Optionen für sein durch Rechtsstreitigkeiten belastetes Babynahrungsgeschäft Mead Johnson.

    Im dritten Quartal trugen alleine die Schwellenländer fast die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Dabei entwickelte sich vor allem China dank der Nachfrage nach Produkten wie Durex-Kondomen und Selbstpflegeartikeln wie dem Erkältungs- und Grippemittel Mucinex besonders gut. Auch Europa und Nordamerika kehrten in den drei Monaten von Juli bis September zu Wachstum zurück.

    Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiterhin einen Anstieg des Erlöses im Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis von mehr als vier Prozent an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zulegen./mne/tav/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reckitt Benckiser Group Aktie

    Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reckitt Benckiser Group Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Reckitt Benckiser Group bezifferte sich zuletzt auf 45,53 Mrd..

    Reckitt Benckiser Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0610. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00GBP. Von den letzten 8 Analysten der Reckitt Benckiser Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.500,00GBP was eine Bandbreite von -22,85 %/+9.543,92 % bedeutet.




