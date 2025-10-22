UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe die operative Ergebniserwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend. Gelungen sei dies dank höherer Kommissionen und gesunkener Kosten./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 32,22EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

