Hermes International - Aktie rauscht in die Tiefe - 22.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hermes International Aktie. Mit einer Performance von -4,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hermès International ist ein führendes Luxusunternehmen, das für seine Handwerkskunst und exklusiven Produkte bekannt ist. Es konkurriert mit Marken wie Louis Vuitton und Chanel und hebt sich durch limitierte Verfügbarkeit und ikonische Designs ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hermes International Verluste von -2,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hermes International Aktie damit um +8,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hermes International eine negative Entwicklung von -2,04 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Hermes International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,83 % 1 Monat +6,25 % 3 Monate -2,33 % 1 Jahr +8,83 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,29 Mrd.EUR wert.

Der französische Luxuskonzern Hermes hat im dritten Quartal stark zulegen können, negative Wechselkurseffekte bremsten das Wachstum aber aus. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 4,8 Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro, wie …

Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Hermes International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.