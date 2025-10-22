    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    DZ BANK stuft Siemens Energy auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 101,0EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Alexander Hauenstein
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


