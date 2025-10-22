UBS stuft Hermes auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 2.151EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2310
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2310
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte