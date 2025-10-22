UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 2.151EUR auf Tradegate (22. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2310

Kursziel alt: 2310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

