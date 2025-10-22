UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Lackherstellers entspreche den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Zahlen. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



