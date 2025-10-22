    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Lackherstellers entspreche den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Zahlen. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ag/ajx

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 62
    Kursziel alt: 62
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




