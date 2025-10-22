    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nicht mehr zeitgemäß'

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auslaufmodell Scheck

    Für Sie zusammengefasst
    • Scheckverfahren endet 2027, keine Einreichung mehr.
    • Unternehmen sollen auf digitale Zahlungsmethoden umstellen.
    • Schecknutzung stark gesunken, nur 0,01% 2024.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im digitalen Zeitalter ist er aus der Mode gekommen: der Scheck. Bald kann man solche papiernen Anweisungen, eine bestimmte Summe auf dem Konto des Scheckeinreichers gutzuschreiben, auch am Bankschalter nicht mehr zur Verrechnung einreichen. "Die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Kreditwirtschaft werden das Einzugsverfahren für inländische Schecks zum Jahresende 2027 einstellen", teilte die Bundesbank mit.

    "Unternehmen und andere Organisationen, die den Inlandsscheck noch verwenden, sollten die Auswirkungen auf ihre Geschäftsprozesse prüfen und eine Umstellung auf andere Zahlungsmethoden vorbereiten", rät die Bundesbank.

    Schleichender Abschied seit Jahren

    Für viele Kunden sei der Scheck in Papierform bereits aus dem Alltag verschwunden, auch Unternehmen setzten ihn immer seltener ein, argumentiert die Bundesbank: "Als papiergebundenes Zahlungsmittel ist der Scheck im digitalen Zeitalter nicht mehr zeitgemäß und mit hohen Kosten verbunden, weil er nur begrenzt automatisiert bearbeitet werden kann."

    Während es im Jahr 2007 noch 75,5 Millionen Schecktransaktionen hierzulande gegeben habe, seien es 2024 nur noch 2 Millionen gewesen. Das seien gerade einmal 0,01 Prozent der bargeldlosen Zahlungstransaktionen gewesen.

    Die inzwischen vorhandene Möglichkeit, per Echtzeitüberweisung Geld in Sekundenschnelle von Konto zu Konto zu übertragen, verstärke den Trend zur Abkehr von papiergebundenen Zahlungsverfahren auch in Deutschland./ben/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    'Nicht mehr zeitgemäß' Auslaufmodell Scheck Im digitalen Zeitalter ist er aus der Mode gekommen: der Scheck. Bald kann man solche papiernen Anweisungen, eine bestimmte Summe auf dem Konto des Scheckeinreichers gutzuschreiben, auch am Bankschalter nicht mehr zur Verrechnung einreichen. "Die …