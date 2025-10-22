Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe

Kursanstiege von bis zu 497 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 68,24 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,55 %/+32,16 % bedeutet.