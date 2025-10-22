Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe
- Renk erhält Auftrag aus Polen über 70 Mio. Euro.
- Getriebe HSWL295 für Kampfpanzer K2 bestellt.
- Rüstungsindustrie profitiert von Wiederaufrüstung.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Spezialist Renk hat einen Auftrag aus Polen erhalten. Die Bestellung von Getrieben des Typs HSWL295 für den Kampfpanzer K2 habe einen Gesamtwert von über 70 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro.
Wegen der Wiederaufrüstung Europas in Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine erwarten Anleger an der Börse schon lange starke Geschäfte von Rüstungskonzernen. Die Renk-Aktien haben 2025 schon um rund 270 Prozent zugelegt./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 68,24 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,55 %/+32,16 % bedeutet.
Genau. Wieviel Getriebe wohl so ein AT-AT von Star Wars braucht. Wird hier überhaupt nicht in die ohnehin günstige Bewertung mit einbezogen. KGV 135. Da kommt nur Tesla drüber
Ich würde gerne bei 20 € nachkaufen
Die Bewertung ist für einen Getriebehersteller immer noch absurd hoch.