    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk erhält Auftrag aus Polen über 70 Mio. Euro.
    • Getriebe HSWL295 für Kampfpanzer K2 bestellt.
    • Rüstungsindustrie profitiert von Wiederaufrüstung.
    Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Spezialist Renk hat einen Auftrag aus Polen erhalten. Die Bestellung von Getrieben des Typs HSWL295 für den Kampfpanzer K2 habe einen Gesamtwert von über 70 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro.

    Wegen der Wiederaufrüstung Europas in Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine erwarten Anleger an der Börse schon lange starke Geschäfte von Rüstungskonzernen. Die Renk-Aktien haben 2025 schon um rund 270 Prozent zugelegt./mis/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    64,31€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,68€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    RENK Group

    +1,79 %
    -6,27 %
    -3,89 %
    -4,27 %
    +250,51 %
    +316,51 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 68,24 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -6,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -4,55 %/+32,16 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Renk erhält Großauftrag aus Polen für Panzergetriebe Der Panzergetriebe-Spezialist Renk hat einen Auftrag aus Polen erhalten. Die Bestellung von Getrieben des Typs HSWL295 für den Kampfpanzer K2 habe einen Gesamtwert von über 70 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Vergleich: …