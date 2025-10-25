Heißester Aktienmarkt des Jahres 2025: Korea überrollt die Weltbörsen!

Damit übertrifft der südkoreanische Aktienmarkt deutlich die Gewinne des Hang Seng Index in Hongkong und des japanischen Nikkei 225. Haupttreiber des Aufschwungs sind Halbleiterwerte, die weiterhin massives Anlegerinteresse auf sich ziehen.

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat seine Position als weltweit stärkster großer Aktienmarkt in diesem Jahr untermauert. Der Kospi liegt seit Jahresbeginn rund 60 Prozent im Plus.

Um die Attraktivität des heimischen Marktes zusätzlich zu stärken, kündigte die Korea Exchange (KRX) an, die Handelsgebühren ab Dezember für zwei Monate um bis zu 40 Prozent zu senken – die erste Gebührensenkung seit der Gründung der Börse im Jahr 2005.

Chip-Rallye als Wachstumsmotor

Den größten Beitrag zum Höhenflug leisteten die Technologieriesen Samsung Electronics und SK Hynix. Beide Unternehmen trugen seit September fast zwei Drittel des gesamten Marktanstiegs. Allein Samsung legte beim Börsenwert um 179 Billionen Won auf 579,5 Billionen zu, während SK Hynix um 152,5 Billionen Won wuchs.

Nach Angaben der KRX investierten ausländische Anleger in den vergangenen sechs Wochen 9,8 Billionen Won – umgerechnet 6,9 Milliarden US-Dollar – in die beiden Chip-Aktien. Sie setzen damit auf eine anhaltende Erholung der Speicherchippreise und die wachsende Nachfrage nach Hardware für künstliche Intelligenz (KI).

Globale Banken loben Korea als Asiens Topmarkt

Bereits Mitte September hatten JPMorgan und CLSA Südkorea zum "attraktivsten Markt Asiens" erklärt – noch vor Indien, Hongkong, China und Taiwan. Die Analysten sprachen von einer "Goldilocks-Rallye", also einem Umfeld, das stark genug für Wachstum, aber nicht überhitzt ist.

FOMO treibt Fondsmanager

Der schnelle Aufstieg löst bei Fondsmanagern zunehmend Furcht aus, den Trend zu verpassen. "Manager verkaufen andere Bestände, um ihr Engagement in Halbleitern zu erhöhen – darunter auch gehebelte ETFs", zitierte The Korea Economic Daily einen Aktienstrategen eines großen Vermögensverwalters in Seoul, und weiter:

"Wenn Samsung steigt, versiegt die Liquidität in anderen Sektoren. Viele Fondsmanager kleinerer Unternehmen oder Biotech-Firmen verspüren starke FOMO."

Brokerhäuser erwarten, dass die Dominanz der Halbleiterbranche bis Jahresende anhält. Samsung Securities hob sein Jahresendziel für den Kospi auf 4.050 Punkte an. Das Institut begründete die Prognose mit besseren Gewinnschätzungen für Chiphersteller. Die 12-Monats-Gewinne der Kospi-200-Unternehmen wurden im September um 9,4 Prozent nach oben korrigiert – allein der Halbleitersektor trug 8,8 Prozentpunkte dazu bei.

"Die Exportpreise für Chips steigen kräftig", sagte Analyst Yang Il-woo von Samsung Securities.

"Wir gehen davon aus, dass dieser von Halbleitern angeführte Bullenmarkt vorerst anhalten wird."

Andere Marktteilnehmer mahnen zur Vorsicht. "Der Markt befindet sich klar in einem langfristigen Aufwärtstrend, aber Panikkäufe in Halbleitern sind nicht nötig", erklärte Jeong Sang-jin, Aktienchef bei Korea Investment Management.

"Schiffbau, Verteidigung und Unterhaltung hinken nur wegen kurzfristiger Kapitalflüsse hinterher. Ihre Fundamentaldaten bleiben stark und bieten attraktive Einstiegsgelegenheiten."

Das Asien-Team von Amova AM zeigt sich zuversichtlich: Südkorea profitiere von starken Unternehmensgewinnen, dem staatlichen "Value-up"-Programm und einer lockeren Geld- und Fiskalpolitik. "Koreanische Unternehmen expandieren weltweit und sind attraktiv bewertet. Sie sind hervorragend positioniert, um vom KI-Investmentboom zu profitieren", heißt es in der Analyse.

Fazit

Mit der Kombination aus Technologiehunger, Reformpolitik und internationalem Kapitalzufluss hat sich Seoul zum heißesten Aktienmarkt der Welt entwickelt. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie lange der koreanische Boom noch anhält.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



