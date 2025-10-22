DORNKAMP eröffnet Standort in San Francisco und stärkt transatlantische Beratung (FOTO)

Stuttgart / San Francisco (ots) - Die Tech-Kanzlei DORNKAMP wächst stetig weiter

und eröffnet einen neuen Standort in San Francisco, USA, vor den Toren des

Silicon Valley. Neben den bestehenden Standorten in Stuttgart, Berlin,

Heidelberg (Deutschland) und Breslau (Polen) baut DORNKAMP gezielt neue

Standorte in neuen Ländern auf und unterstreicht damit ihren konsequenten Kurs

im Bereich globaler Tech-Märkte. Bereits seit Herbst 2023 unterstützt DORNKAMP

über einen spezialisierten US-Desk Mandant:innen bei grenzüberschreitenden

Rechtsfragen mit transatlantischem Bezug. Mit dem neuen Standort steht nun auch

vor Ort eine eigene Infrastruktur zur Verfügung, um Mandanten eine noch bessere

Betreuung zu gewährleisten.



Die Leitung des Standorts übernimmt Julian Schneider, LL.M. (San Francisco),

bislang Leiter des US-Desk. Er ist sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien

als Rechtsanwalt zugelassen, lehrt an der University of California und ist auf

internationale Compliance- und Organisationsfragen spezialisiert. "San Francisco

und das Silicon Valley gehören zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen der

Welt. Wir wollen mit unseren Erfahrungen nicht nur aus dem deutschen und

europäischen Startup-Bereich ein vielseitiges und einfach zugängliches

Beratungsangebot schaffen", so Schneider. Insbesondere ein niedrigschwelliger

Zugang zu komplexen Rechtsfragen ist ein von DORNKAMP gelebter Beratungsansatz,

der nun auch konsequent international ausgerollt wird.







des Schritts über den Atlantik: "Rechtsberatung in den USA war bislang für viele

Unternehmen teuer, komplex und schwer zugänglich. Wir wollen das ändern.

Geschäftsmodelle machen nicht an Grenzen halt. Wir stehen für eine neue

Generation Rechtsberatung in einer globalisierten Welt."



Die eigens neu gegründete DORNKAMP LLP bietet in Kalifornien ein ausgewähltes

Spektrum anwaltlicher Beratung, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von

Unternehmen und Gründern, die in die USA expandieren wollen oder ihren Weg aus

den USA nach Europa suchen. Durch die enge Verzahnung mit den europäischen

DORNKAMP-Standorten kann das Beratungsangebot vielseitig erweitert werden,

insbesondere für Unternehmen in der Wachstumsphase.



"Die Bedingungen für innovative Geschäftsmodelle und Zugänge zu Finanzierung

sind in den USA ganz anders", weiß Julian Schneider. "Eine Gründung in den USA

kann eine attraktive Option sein. Der Blick geht häufig über den Atlantik. Das

ist aber erfahrungsgemäß nicht frei von Problemen, wenn man keinen

Ansprechpartner vor Ort hat", erklärt Prof. Dr. Felix Buchmann. "Viele Startups

profitieren von der besonderen Unternehmens- und Finanzierungskultur der

amerikanischen Westküste", sagt Roman Ronneburger, Partner am Berliner

DORNKAMP-Standort. Schneider ergänzt: "Wer die Chancen des größten Markts der

Welt nutzen möchte, hat in DORNKAMP einen zentralen Ansprechpartner. Unser Ziel

ist es, Unternehmen jeglicher Größe diese Möglichkeiten zugänglich zu machen."



Die Internationalisierung bleibt bei DORNKAMP auch weiterhin auf der Agenda. Die

Planungen für ein neues Büro in Mailand, Italien, sind abgeschlossen. Das Büro

leiten wird Chiara Panfili, LL.M. Sie ist in Deutschland und Italien zur

Anwaltschaft zugelassen und auf die Bereiche Emerging Markets und M&A

spezialisiert. "Mit einem eigenen Standort in Italien können wir künftig die

Bedürfnisse unserer Mandant:innen noch besser bedienen" freut sich Chiara

Panfili. "Wir bauen sukzessiv eine verlässliche Grundlage für einen

grenzüberschreitenden Handel in einem vereinten Europa auf."



Pressekontakt:



DORNKAMP Rechtsanwälte

Julian Schneider

mailto:schneider@dornkamp.de

https://www.dornkamp.com/usa/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179063/6142643

OTS: Dornkamp Rechtsanwälte Partnerschaft mbB





