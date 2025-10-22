DORNKAMP eröffnet Standort in San Francisco und stärkt transatlantische Beratung (FOTO)
Stuttgart / San Francisco (ots) - Die Tech-Kanzlei DORNKAMP wächst stetig weiter
und eröffnet einen neuen Standort in San Francisco, USA, vor den Toren des
Silicon Valley. Neben den bestehenden Standorten in Stuttgart, Berlin,
Heidelberg (Deutschland) und Breslau (Polen) baut DORNKAMP gezielt neue
Standorte in neuen Ländern auf und unterstreicht damit ihren konsequenten Kurs
im Bereich globaler Tech-Märkte. Bereits seit Herbst 2023 unterstützt DORNKAMP
über einen spezialisierten US-Desk Mandant:innen bei grenzüberschreitenden
Rechtsfragen mit transatlantischem Bezug. Mit dem neuen Standort steht nun auch
vor Ort eine eigene Infrastruktur zur Verfügung, um Mandanten eine noch bessere
Betreuung zu gewährleisten.
Die Leitung des Standorts übernimmt Julian Schneider, LL.M. (San Francisco),
bislang Leiter des US-Desk. Er ist sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien
als Rechtsanwalt zugelassen, lehrt an der University of California und ist auf
internationale Compliance- und Organisationsfragen spezialisiert. "San Francisco
und das Silicon Valley gehören zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen der
Welt. Wir wollen mit unseren Erfahrungen nicht nur aus dem deutschen und
europäischen Startup-Bereich ein vielseitiges und einfach zugängliches
Beratungsangebot schaffen", so Schneider. Insbesondere ein niedrigschwelliger
Zugang zu komplexen Rechtsfragen ist ein von DORNKAMP gelebter Beratungsansatz,
der nun auch konsequent international ausgerollt wird.
und eröffnet einen neuen Standort in San Francisco, USA, vor den Toren des
Silicon Valley. Neben den bestehenden Standorten in Stuttgart, Berlin,
Heidelberg (Deutschland) und Breslau (Polen) baut DORNKAMP gezielt neue
Standorte in neuen Ländern auf und unterstreicht damit ihren konsequenten Kurs
im Bereich globaler Tech-Märkte. Bereits seit Herbst 2023 unterstützt DORNKAMP
über einen spezialisierten US-Desk Mandant:innen bei grenzüberschreitenden
Rechtsfragen mit transatlantischem Bezug. Mit dem neuen Standort steht nun auch
vor Ort eine eigene Infrastruktur zur Verfügung, um Mandanten eine noch bessere
Betreuung zu gewährleisten.
Die Leitung des Standorts übernimmt Julian Schneider, LL.M. (San Francisco),
bislang Leiter des US-Desk. Er ist sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien
als Rechtsanwalt zugelassen, lehrt an der University of California und ist auf
internationale Compliance- und Organisationsfragen spezialisiert. "San Francisco
und das Silicon Valley gehören zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen der
Welt. Wir wollen mit unseren Erfahrungen nicht nur aus dem deutschen und
europäischen Startup-Bereich ein vielseitiges und einfach zugängliches
Beratungsangebot schaffen", so Schneider. Insbesondere ein niedrigschwelliger
Zugang zu komplexen Rechtsfragen ist ein von DORNKAMP gelebter Beratungsansatz,
der nun auch konsequent international ausgerollt wird.
DORNKAMP-Gründungspartner Dr. Felix Buchmann betont die strategische Bedeutung
des Schritts über den Atlantik: "Rechtsberatung in den USA war bislang für viele
Unternehmen teuer, komplex und schwer zugänglich. Wir wollen das ändern.
Geschäftsmodelle machen nicht an Grenzen halt. Wir stehen für eine neue
Generation Rechtsberatung in einer globalisierten Welt."
Die eigens neu gegründete DORNKAMP LLP bietet in Kalifornien ein ausgewähltes
Spektrum anwaltlicher Beratung, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von
Unternehmen und Gründern, die in die USA expandieren wollen oder ihren Weg aus
den USA nach Europa suchen. Durch die enge Verzahnung mit den europäischen
DORNKAMP-Standorten kann das Beratungsangebot vielseitig erweitert werden,
insbesondere für Unternehmen in der Wachstumsphase.
"Die Bedingungen für innovative Geschäftsmodelle und Zugänge zu Finanzierung
sind in den USA ganz anders", weiß Julian Schneider. "Eine Gründung in den USA
kann eine attraktive Option sein. Der Blick geht häufig über den Atlantik. Das
ist aber erfahrungsgemäß nicht frei von Problemen, wenn man keinen
Ansprechpartner vor Ort hat", erklärt Prof. Dr. Felix Buchmann. "Viele Startups
profitieren von der besonderen Unternehmens- und Finanzierungskultur der
amerikanischen Westküste", sagt Roman Ronneburger, Partner am Berliner
DORNKAMP-Standort. Schneider ergänzt: "Wer die Chancen des größten Markts der
Welt nutzen möchte, hat in DORNKAMP einen zentralen Ansprechpartner. Unser Ziel
ist es, Unternehmen jeglicher Größe diese Möglichkeiten zugänglich zu machen."
Die Internationalisierung bleibt bei DORNKAMP auch weiterhin auf der Agenda. Die
Planungen für ein neues Büro in Mailand, Italien, sind abgeschlossen. Das Büro
leiten wird Chiara Panfili, LL.M. Sie ist in Deutschland und Italien zur
Anwaltschaft zugelassen und auf die Bereiche Emerging Markets und M&A
spezialisiert. "Mit einem eigenen Standort in Italien können wir künftig die
Bedürfnisse unserer Mandant:innen noch besser bedienen" freut sich Chiara
Panfili. "Wir bauen sukzessiv eine verlässliche Grundlage für einen
grenzüberschreitenden Handel in einem vereinten Europa auf."
Pressekontakt:
DORNKAMP Rechtsanwälte
Julian Schneider
mailto:schneider@dornkamp.de
https://www.dornkamp.com/usa/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179063/6142643
OTS: Dornkamp Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
des Schritts über den Atlantik: "Rechtsberatung in den USA war bislang für viele
Unternehmen teuer, komplex und schwer zugänglich. Wir wollen das ändern.
Geschäftsmodelle machen nicht an Grenzen halt. Wir stehen für eine neue
Generation Rechtsberatung in einer globalisierten Welt."
Die eigens neu gegründete DORNKAMP LLP bietet in Kalifornien ein ausgewähltes
Spektrum anwaltlicher Beratung, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von
Unternehmen und Gründern, die in die USA expandieren wollen oder ihren Weg aus
den USA nach Europa suchen. Durch die enge Verzahnung mit den europäischen
DORNKAMP-Standorten kann das Beratungsangebot vielseitig erweitert werden,
insbesondere für Unternehmen in der Wachstumsphase.
"Die Bedingungen für innovative Geschäftsmodelle und Zugänge zu Finanzierung
sind in den USA ganz anders", weiß Julian Schneider. "Eine Gründung in den USA
kann eine attraktive Option sein. Der Blick geht häufig über den Atlantik. Das
ist aber erfahrungsgemäß nicht frei von Problemen, wenn man keinen
Ansprechpartner vor Ort hat", erklärt Prof. Dr. Felix Buchmann. "Viele Startups
profitieren von der besonderen Unternehmens- und Finanzierungskultur der
amerikanischen Westküste", sagt Roman Ronneburger, Partner am Berliner
DORNKAMP-Standort. Schneider ergänzt: "Wer die Chancen des größten Markts der
Welt nutzen möchte, hat in DORNKAMP einen zentralen Ansprechpartner. Unser Ziel
ist es, Unternehmen jeglicher Größe diese Möglichkeiten zugänglich zu machen."
Die Internationalisierung bleibt bei DORNKAMP auch weiterhin auf der Agenda. Die
Planungen für ein neues Büro in Mailand, Italien, sind abgeschlossen. Das Büro
leiten wird Chiara Panfili, LL.M. Sie ist in Deutschland und Italien zur
Anwaltschaft zugelassen und auf die Bereiche Emerging Markets und M&A
spezialisiert. "Mit einem eigenen Standort in Italien können wir künftig die
Bedürfnisse unserer Mandant:innen noch besser bedienen" freut sich Chiara
Panfili. "Wir bauen sukzessiv eine verlässliche Grundlage für einen
grenzüberschreitenden Handel in einem vereinten Europa auf."
Pressekontakt:
DORNKAMP Rechtsanwälte
Julian Schneider
mailto:schneider@dornkamp.de
https://www.dornkamp.com/usa/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179063/6142643
OTS: Dornkamp Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
tallyman schrieb 05.09.25, 22:37
mitdiskutieren »
Selten so einen Schwachsinn gelesen.
Ein Schmierenblatt halt...
Rein ki basiert...
ATTCHEN-12 schrieb 20.08.25, 12:19
mitdiskutieren »
Wollte nur alle User informieren, weiß nicht, was daran falsch war. Ich suche hier keine Selbstbestätigung. Komische Mail hier von dir, es geht Um diese Aktie.
Chaecka schrieb 01.08.25, 11:13
mitdiskutieren »
Irgendwo las ich von einem erwarteten Volumen durch Rüstungsaufträge von 100 Mio. Das sind 4% des Gesamtumsatzes.
Wir wissen ausserdem nicht, wie profitabel die Aufträge sein werden. HDM ist ja nur einer von vielen Zulieferern und im Zweifel leicht austauschbar, dadurch leitet sich eine schwache Verhandlungsposition ab.
Jetzt schon von einem Rüstungsunternehmen zu sprechen, ist ziemlich übertrieben.
Ich denke, wir sehen bald wieder Kurse unter 2 Euro. Das Stammgeschäft ist hier weiter der Treiber für die langfristige Kursentwicklung.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte