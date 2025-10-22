    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DORNKAMP eröffnet Standort in San Francisco und stärkt transatlantische Beratung (FOTO)

    Stuttgart / San Francisco (ots) - Die Tech-Kanzlei DORNKAMP wächst stetig weiter
    und eröffnet einen neuen Standort in San Francisco, USA, vor den Toren des
    Silicon Valley. Neben den bestehenden Standorten in Stuttgart, Berlin,
    Heidelberg (Deutschland) und Breslau (Polen) baut DORNKAMP gezielt neue
    Standorte in neuen Ländern auf und unterstreicht damit ihren konsequenten Kurs
    im Bereich globaler Tech-Märkte. Bereits seit Herbst 2023 unterstützt DORNKAMP
    über einen spezialisierten US-Desk Mandant:innen bei grenzüberschreitenden
    Rechtsfragen mit transatlantischem Bezug. Mit dem neuen Standort steht nun auch
    vor Ort eine eigene Infrastruktur zur Verfügung, um Mandanten eine noch bessere
    Betreuung zu gewährleisten.

    Die Leitung des Standorts übernimmt Julian Schneider, LL.M. (San Francisco),
    bislang Leiter des US-Desk. Er ist sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien
    als Rechtsanwalt zugelassen, lehrt an der University of California und ist auf
    internationale Compliance- und Organisationsfragen spezialisiert. "San Francisco
    und das Silicon Valley gehören zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen der
    Welt. Wir wollen mit unseren Erfahrungen nicht nur aus dem deutschen und
    europäischen Startup-Bereich ein vielseitiges und einfach zugängliches
    Beratungsangebot schaffen", so Schneider. Insbesondere ein niedrigschwelliger
    Zugang zu komplexen Rechtsfragen ist ein von DORNKAMP gelebter Beratungsansatz,
    der nun auch konsequent international ausgerollt wird.

    DORNKAMP-Gründungspartner Dr. Felix Buchmann betont die strategische Bedeutung
    des Schritts über den Atlantik: "Rechtsberatung in den USA war bislang für viele
    Unternehmen teuer, komplex und schwer zugänglich. Wir wollen das ändern.
    Geschäftsmodelle machen nicht an Grenzen halt. Wir stehen für eine neue
    Generation Rechtsberatung in einer globalisierten Welt."

    Die eigens neu gegründete DORNKAMP LLP bietet in Kalifornien ein ausgewähltes
    Spektrum anwaltlicher Beratung, mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse von
    Unternehmen und Gründern, die in die USA expandieren wollen oder ihren Weg aus
    den USA nach Europa suchen. Durch die enge Verzahnung mit den europäischen
    DORNKAMP-Standorten kann das Beratungsangebot vielseitig erweitert werden,
    insbesondere für Unternehmen in der Wachstumsphase.

    "Die Bedingungen für innovative Geschäftsmodelle und Zugänge zu Finanzierung
    sind in den USA ganz anders", weiß Julian Schneider. "Eine Gründung in den USA
    kann eine attraktive Option sein. Der Blick geht häufig über den Atlantik. Das
    ist aber erfahrungsgemäß nicht frei von Problemen, wenn man keinen
    Ansprechpartner vor Ort hat", erklärt Prof. Dr. Felix Buchmann. "Viele Startups
    profitieren von der besonderen Unternehmens- und Finanzierungskultur der
    amerikanischen Westküste", sagt Roman Ronneburger, Partner am Berliner
    DORNKAMP-Standort. Schneider ergänzt: "Wer die Chancen des größten Markts der
    Welt nutzen möchte, hat in DORNKAMP einen zentralen Ansprechpartner. Unser Ziel
    ist es, Unternehmen jeglicher Größe diese Möglichkeiten zugänglich zu machen."

    Die Internationalisierung bleibt bei DORNKAMP auch weiterhin auf der Agenda. Die
    Planungen für ein neues Büro in Mailand, Italien, sind abgeschlossen. Das Büro
    leiten wird Chiara Panfili, LL.M. Sie ist in Deutschland und Italien zur
    Anwaltschaft zugelassen und auf die Bereiche Emerging Markets und M&A
    spezialisiert. "Mit einem eigenen Standort in Italien können wir künftig die
    Bedürfnisse unserer Mandant:innen noch besser bedienen" freut sich Chiara
    Panfili. "Wir bauen sukzessiv eine verlässliche Grundlage für einen
    grenzüberschreitenden Handel in einem vereinten Europa auf."

    Pressekontakt:

    DORNKAMP Rechtsanwälte
    Julian Schneider
    mailto:schneider@dornkamp.de
    https://www.dornkamp.com/usa/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179063/6142643
    OTS: Dornkamp Rechtsanwälte Partnerschaft mbB


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DORNKAMP eröffnet Standort in San Francisco und stärkt transatlantische Beratung (FOTO) Die Tech-Kanzlei DORNKAMP wächst stetig weiter und eröffnet einen neuen Standort in San Francisco, USA, vor den Toren des Silicon Valley. Neben den bestehenden Standorten in Stuttgart, Berlin, Heidelberg (Deutschland) und Breslau (Polen) baut …