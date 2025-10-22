Robotaxis erobern Europa: Bald fährt auch die Schweiz völlig fahrerlos!

Die vollständig fahrerlosen Fahrzeuge bieten Platz für bis zu vier Personen. Zunächst werden die Autos ohne Passagiere Fahrstrecken kartieren, Sicherheitsfahrer sind während der Tests an Bord. Ab der ersten Jahreshälfte 2026 sollen ausgewählte Nutzer in Pilotprojekten die Robotaxis erproben, ebenfalls mit Sicherheitsfahrern.

Baidu treibt seine Expansion im Bereich autonomes Fahren in Europa voran. Das chinesische Technologieunternehmen kündigte am Mittwoch an, dass seine Tochter Apollo Go eine Partnerschaft mit PostBus, dem öffentlichen Verkehrszweig der Schweizer Post, eingeht. Ziel ist der Einsatz von Robotaxis in der Ostschweiz. Erste Testfahrten mit einer Pilotflotte sollen im Dezember beginnen, der reguläre Betrieb ist für das erste Quartal 2027 geplant, teilte Baidu mit.

"Wir werden eng mit PostBus zusammenarbeiten, um die intelligente Mobilität in der Schweiz zu verbessern, das bestehende öffentliche Verkehrsnetz zu ergänzen und zum Ruf des Landes für Innovation beizutragen", sagte Liang Zhang, Geschäftsführer von Apollo Go für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Baidu plant außerdem, ab 2026 vollständig fahrerlose Robotaxis in Dubai einzusetzen. Zudem hatte Apollo Go bereits im August eine Kooperation mit Lyft angekündigt, um Robotaxis in Europa anzubieten. Geplant ist ein Start in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Parallel baut auch der chinesische Anbieter Pony AI sein Europa-Geschäft aus und kooperiert mit dem Automobilhersteller Stellantis für Robotaxis in Luxemburg.

Konkurrenz und Marktstrategie

Auch andere chinesische Unternehmen setzen zunehmend auf Europa, da der Marktzugang in den Vereinigten Staaten aufgrund von Sicherheitsbedenken begrenzt ist. Mehrere Anbieter eröffnen Standorte, schließen Datenabkommen und testen ihre Systeme auf europäischen Straßen. Momenta, Partner von Toyota und General Motors, startet ab nächstem Jahr erste Tests mit Uber in Deutschland und liefert Fahrerassistenzsysteme an Mercedes-Benz, die ebenfalls in Europa erprobt werden.

Weitere Player wie WeRide und Pony AI folgen diesem Trend. "Investoren erwarten Wachstum. Sie suchen nach anderen Märkten, um zu wachsen", kommentierte Yvette Zhang von AlixPartners die internationale Strategie chinesischer Robotaxi-Anbieter.

Die Bewegung verdeutlicht den globalen Wettlauf um die kommerzielle Nutzung autonomer Fahrzeuge. Europa wird zunehmend zum wichtigsten Testfeld für chinesische Anbieter, die ihre Technologien außerhalb des Heimatmarktes skalieren wollen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion