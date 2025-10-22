    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes sieht Chip-Lieferungen kurzfristig abgesichert

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz sieht keine kurzfristigen Ausfälle.
    • Gute Zusammenarbeit mit Zulieferern sichert Produktion.
    • Nexperia hat Lieferprobleme durch chinesische Kontrolle.
    Foto: Matthias Balk - dpa

    (im letzten Satz wurde der Tag korrigiert)

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autokonzern Mercedes-Benz rechnet kurzfristig nicht mit Ausfällen wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Dank guter Zusammenarbeit mit den Zulieferern und Lehren aus der Chipkrise "sind wir im Kurzfristzeitraum abgesichert", teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen." Mercedes beobachte die Entwicklung genau. Verlässliche Prognosen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber nur schwer zu machen, ergänzte das Unternehmen.

    Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Der Herstellerverband VDA hatte am Dienstag vor möglichen Ausfällen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt - bis hin zu Produktionsstopps./fjo/DP/nas

    Mercedes-Benz Group

    -2,37 %
    +2,03 %
    +5,47 %
    +5,18 %
    -5,70 %
    -6,42 %
    +35,04 %
    -13,34 %
    +171,94 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 52,75 auf Tradegate (22. Oktober 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,74 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +2,58 %/+32,98 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
