Mercedes sieht Chip-Lieferungen kurzfristig abgesichert

Escalona schrieb 16.10.25, 07:42

Da tut sich aber viel und du bist mMn nicht mehr auf dem Stand der Dinge, wie sich am folgenden Beispiel erkennen lässt, da sind auch die Rohstoffe mit dabei:





Die umfangreichen Maßnahmen zur Dekarbonisierung in der Lieferkette führen zu einem frühen Break-Even Punkt, an dem das Elektroauto seinen konstruktionsbedingt schwereren CO₂-Rucksack an den Verbrenner übergeben kann: Wird der iX3 50 xDrive der Neuen Klasse mit Energie aus dem europäischen Strom-Mix geladen, weist er bereits nach rund 21.500 Kilometern einen niedrigeren CO₂e-Fußabdruck auf als ein vergleichbares Modell mit Verbrennungsmotor. Beim Laden mit Strom aus ausschließlich erneuerbaren Quellen erreicht der BMW iX3 50 xDrive diesen Break-Even Punkt sogar schon nach 17.500 Kilometern. Ein Kunde mit hoher Fahrleistung kann bereits nach rund einem Jahr Nutzungsdauer einen CO₂ Vorteil erzielen.



Die Herstellung des BMW iX3 50 xDrive verursacht 13,5 Tonnen CO₂. Das ist mehr, als der Basis-Verbrenner X3 20 xDrive bei der Herstellung verursacht. Hauptgrund sind die energieintensiven Produktionsprozesse des Hochvoltspeichers. Doch neben der Herstellung ist der Verbrauch in der Nutzungsphase beider Fahrzeuge für ihre Umweltauswirkungen wesentlich.



Bei 200.000 km Laufleistung, mit europäischem Strommix in der Nutzungs­phase geladen, liegen die Gesamt­emissionen des rein elektrischen iX3 50 xDrive mit 23 Tonnen CO₂ deutlich unter den 52,8 Tonnen CO₂, die der BMW X3 20 xDrive verursacht. Durch das Laden mit Strom aus erneuerbaren Energien kann das CO₂ in der Nutzungsphase des Elektroautos von 8,9 Tonnen auf nur noch 0,6 Tonnen gesenkt werden



https://www.elektroauto-news.net/news/bmw-ix3-klimabilanz-eauto-verbrenner#google_vignette