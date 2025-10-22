    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    EOS Studie

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jede fünfte Rechnung in Deutschland wird nicht pünktlich bezahlt (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - 22 Prozent der Rechnungen in Deutschland werden zu spät oder gar nicht bezahlt
    - Folge der schlechteren Zahlungsmoral: Unternehmen geben Kunden weniger Zeit,
    Rechnungen zu begleichen

    In Deutschland werden 22 Prozent der Rechnungen nicht fristgerecht beglichen. 17
    Prozent davon werden verspätet bezahlt, 5 Prozent gar nicht. Das zeigt die EOS
    Studie "Europäische Zahlungsgewohnheiten 2025", für die 2.200 Finanzmanager aus
    11 Ländern befragt wurden. Damit hat sich die Zahlungsmoral in Deutschland
    verschlechtert: Bei der letzten Erhebung im Jahr 2022 wurden lediglich 14
    Prozent der Rechnungen verspätet oder nicht bezahlt. Im Vergleich zu seinen
    Nachbarn schneidet Deutschland in der aktuellen Studie etwas besser ab. So
    werden im europäischen Durchschnitt 19 Prozent der Forderungen zu spät und 5
    Prozent gar nicht beglichen.

    Als Gründe für die schlechte Zahlungsmoral bei ihren Geschäftskunden vermuten
    jeweils 47 Prozent der Befragten in Deutschland Zahlungsausfälle bei den eigenen
    Kunden und das Ausnutzen von Lieferantenkrediten. Bei Privatkunden werden vor
    allem vorübergehende Liquiditätsengpässe (50 Prozent) und Vergesslichkeit
    genannt (47 Prozent). Für Unternehmen besonders herausfordernd: Viele Befragte
    gehen davon aus, dass Kunden ihre Rechnung absichtlich nicht fristgerecht
    begleichen. Mit Blick auf Geschäftskunden äußern 18 Prozent diese Vermutung, bei
    Privatkunden gehen sogar 24 Prozent davon aus.

    Eine Folge der schlechteren Zahlungsmoral: Unternehmen in Deutschland geben
    ihren Kunden weniger Zeit, Rechnungen zu begleichen. Wurden Geschäftskunden 2022
    noch 39 Tage gewährt, sind es laut der aktuellen Studie 31 Tage. Bei
    Privatkunden ist der Unterschied geringer, hier wurde das Zahlungsziel lediglich
    von 24 Tagen auf 22 Tage verkürzt.

    "In der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind Unternehmen besonders auf
    pünktliche Zahlungen ihrer Kunden angewiesen. Die Verkürzung der Zahlungsziele
    ist daher eine verständliche Reaktion", sagt Dr. Claudia Hatje, Leiterin Client
    Competence Center bei EOS Deutscher Inkasso-Dienst. "Wichtig ist, dass
    Unternehmen ein effektives Risikomanagement etablieren, um bei Zahlungsverzug
    schnell den Mahn- bzw. Inkassoprozess einzuleiten. Zumal 28 Prozent der
    Befragten unserer Studie eine weitere Verschlechterung der Zahlungsmoral in
    Deutschland erwarten."

    Über die EOS Studie "Europäische Zahlungsgewohnheiten":

    Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Kantar befragte EOS zwischen dem 27.
    März und 14. Mai 2025 insgesamt 2.200 Unternehmen in 11 europäischen Ländern zu
    den jeweiligen Zahlungsgewohnheiten. Jeweils 200 Unternehmen aus Bulgarien,
    Deutschland, Frankreich, Kroatien, Polen, Rumänien, Schweiz, Slowenien, Spanien,
    Tschechien und Ungarn beantworteten Fragen zu eigenen Zahlungserfahrungen sowie
    zu aktuellen Themen im Risiko- und Forderungsmanagement. Die Studie wurde von
    EOS bereits zum 14. Mal durchgeführt.

    Alle relevanten Ergebnisse und Grafiken finden Sie hier (https://de.eos-solution
    s.com/press/surveys/european-payment-practices-2025?utm_campaign=epp2025de&utm_m
    edium=organic&utm_source=linkedin&utm_content=main) .

    Pressekontakt:

    Daniel Schenk, Head of Corporate Communications & Markeing Germany
    Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany
    Tel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6142667
    OTS: EOS Holding GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    EOS Studie Jede fünfte Rechnung in Deutschland wird nicht pünktlich bezahlt (FOTO) - 22 Prozent der Rechnungen in Deutschland werden zu spät oder gar nicht bezahlt - Folge der schlechteren Zahlungsmoral: Unternehmen geben Kunden weniger Zeit, Rechnungen zu begleichen In Deutschland werden 22 Prozent der Rechnungen nicht …